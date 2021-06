BUKAREST (dpa-AFX) - Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft geht mit geballter Bundesliga-Erfahrung in ihr erstes EM-Spiel an diesem Sonntag (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV) gegen Neuling Nordmazedonien. In der Startelf der Auswahl des deutschen Trainers Franco Foda stehen neun Profis, die in der abgelaufenen Saison in Deutschland gespielt haben. Angeführt wird das Aufgebot von David Alaba, der von Rekordmeister FC Bayern zu Real Madrid nach Spanien wechselt.

Im Sturm beginnt der Stuttgarter Sasa Kalajdzic, China-Profi Marco Arnautovic (Shanghai Dongya) sitzt wie erwartet zunächst auf der Bank. Die Österreicher bestreiten ihre dritte EM - ein Spiel gewonnen haben sie noch nicht.

Nordmazedonien wird von Altstar und Kapitän Goran Pandev auf das Feld geführt. "Ich habe viele große Spiele gespielt", hatte der 37-Jährige vor der Partie gesagt. "Aber dieses hier ist anders als alle anderen. Das wird ein Finale für uns und wir wollen uns dem gesamten Kontinent bestmöglich präsentieren."/mj/DP/fba