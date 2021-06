AMSTERDAM (dpa-AFX) - Wolfsburgs Torjäger Wout Weghorst feierte mit den Oranje-Kickern nach dem Abpfiff ausgelassen den perfekten Start in die Fußball-Europameisterschaft, der auch das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima auf der Tribüne erfreute. Mit dem 3:2 (0:0) gegen die Ukraine legte die Niederlande am Sonntagabend in Amsterdam eine gelungene Rückkehr auf die große Fußball-Bühne nach 2528 Tagen hin und verschaffte sich eine gute Ausgangsposition in der Gruppe C.

Vor 16 000 Zuschauern erzielte der 28 Jahre alte Weghorst in der 59. Minute den ersten EM-Treffer seiner Karriere zum zwischenzeitlichen 2:0. "Die meiste Zeit haben wir heute ein gutes Oranje-Team gesehen. Wir haben uns viele Chancen herausgespielt", befand Weghorst nach der Achterbahn der Gefühle in den spannenden 90 Minuten. "Nach dem 2:0 hatten wir eigentlich alles im Griff und dann geben wir es in ein paar Minuten fast noch her. Aber am Ende haben wir verdient gewonnen."