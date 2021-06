Herisau, Juni 2021: Der Goldpreis konnte im August 2020 ein neues Allzeithoch von über 2.060 US$ verbuchen, was vor allem aus (drohenden) fiskalischen und geopolitischen Verwerfungen und damit verbunden einem gewissen Sicherheitsbestreben resultierte, die den Preis des gelben Metalls auf einem hohen Niveau halten und mit Sicherheit sogar noch weiter in die Höhe treiben werden.