Mister Spex SE plant Börsengang



- Mister Spex ist die führende, grundlegend digital ausgerichtete Omnichannel-Optikmarke in Europa - einzigartig positioniert mit einem überlegenen Kundenversprechen, das Komfort, Mode und ein breites Markenangebot kombiniert



- Der europäische Brillenmarkt mit einem Volumen von rund 32 Mrd. EUR im Jahr 2020 zeichnet sich dank struktureller Makrotrends durch stabile Wachstumsraten aus und bietet erhebliches Potenzial für die Online-Durchdringung



- Langfristig zweistellige Umsatzwachstumsraten und nachgewiesene Profitabilität; der Umsatz wuchs im Jahr 2020 erneut überproportional zum Markt auf 164 Mio. EUR (18 % höher als 2019), während der europäische Brillenmarkt um 13 % zurückging; anhaltende Dynamik, da sich das Umsatzwachstum im ersten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 27 % beschleunigt hat



- Mister Spex hat eine erstklassige und hochgradig skalierbare Infrastruktur aufgebaut, die sich durch einen starken Service auszeichnet und umfassende Datenfunktionen nutzt, um das Omnichannel-Erlebnis zu optimieren

- Geplanter Börsengang beinhaltet das Angebot neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bestehender Aktien von bestimmten Altaktionären

- Mister Spex beabsichtigt, aus der Kapitalerhöhung mindestens 225 Mio. EUR einzunehmen, die vor allem zur Beschleunigung der Wachstumsstrategie und der internationalen Expansion des Omnichannel-Geschäftsmodells verwendet werden sollen



- Die Zulassung zum Handel und die Notierung der Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist, vorbehaltlich des Kapitalmarktumfeldes, im 3. Quartal 2021 geplant



Berlin, 14. Juni 2021 - Die Mister Spex SE (und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "Mister Spex"), Europas führender grundlegend digital ausgerichteter Omnichannel-Optiker, plant einen Börsengang (IPO) und die Notierung ihrer Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse. Der Börsengang wird voraussichtlich neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bestehende Aktien von bestimmten Altaktionären umfassen, die privaten und institutionellen Anlegern in Deutschland sowie institutionellen Anlegern in bestimmten anderen Ländern angeboten werden. Der angestrebte Bruttoemissionserlös aus dem Verkauf neuer Aktien in Höhe von mindestens 225 Millionen EUR soll vor allem zur Beschleunigung der Wachstumsstrategie und der internationalen Expansion des Omnichannel-Geschäftsmodells sowie zur Rückführung eines Überbrückungskredits verwendet werden. Von den bestehenden Aktionären wird erwartet, dass sie Aktien zur Abdeckung möglicher Mehrzuteilungen in Höhe von ca. 15 % des Basisangebots zur Verfügung stellen. Es wird erwartet, dass die Gesellschaft und bestimmte Altaktionäre einer Sperrfrist von 180 Tagen zustimmen, während die Mitglieder des Vorstands einem Lock-up von 365 Tagen zugestimmt haben. Der Börsengang soll vorbehaltlich des Kapitalmarktumfeldes im dritten Quartal 2021 abgeschlossen werden.