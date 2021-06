IBS zeichnet Temenos als Nr. 1 der meistverkauften Bankensoftware in neun Kategorien aus, mehr als jeder andere Technologieanbieter

- Nr. 1 im Bereich Digital Banking and Channels im fünften Jahr in Folge, mit dreimal mehr Abschlüssen als der nächstplatzierte Wettbewerber

- Im dritten Jahr in Folge die Nr. 1 im Zahlungsverkehr für Privatkunden, mit dreimal mehr Abschlüssen als der nächste Mitbewerber

- Nr. 1 für Neo-Banken und Challenger-Banken mit 17 mehr Abschlüssen als der nächste Anbieter

- Temenos auch Regionalführer in Amerika, APAC, Europa und dem Nahen Osten und Afrika

GENF, Schweiz, 14. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Temenos (SIX: TEMN), das Unternehmen für Bankensoftware, wurde als marktführender Software-Anbieter ausgezeichnet: Es war führend in neun Kategorien, gegenüber sechs Kategorien im letzten Jahr und gewann damit in mehr Kategorien als jedes andere Unternehmen. Im diesjährigen IBS Intelligence Sales League Table 2021 ist Temenos die Nummer 1 in den Kategorien Digital Banking, Core Banking, Retail Payments und Risikomanagement. Temenos belegte auch Platz 1 in der neuen Kategorie der Neo-Banken und Challenger-Banken und erreichte außerdem den ersten Platz in der Kategorie Islamic Banking.

Temenos wurde außerdem als regionaler Marktführer in den Regionen Amerika, APAC und MEA und Europa ausgezeichnet. Mit der Temenos Banking Cloud, der „Explainable AI"-Technologie und der umfassenden Erfahrung von Temenos im Bankwesen können Finanzinstitute innerhalb von Minuten Innovationen einführen und neue Produkte in wenigen Tagen auf den Markt bringen, und erreichen so die branchenweit schnellste Time-to-Value.

Temenos ist seit 16 Jahren das meistverkaufte Core-Bankensystem und das fünfte Jahr in Folge der meistverkaufte Anbieter für digitales Banking. Seit mehr als 27 Jahren unterstützt Temenos Finanzinstitute dabei, das Bankgeschäft mit einer Technologie zu verbessern, die Maßstäbe für den Rest der Branche setzt.

In der diesjährigen Sales League Table führte Temenos in neun Kategorien, mehr als jeder andere Technologieanbieter:

Nr. 1 im Bereich Digital Banking and Channels mit Temenos Infinity, für das 106 neue Verträge unterzeichnet wurden

Nr. 1 meistverkauftes Core Banking System mit Temenos Transact, für das 48 Neuabschlüsse gesichert wurden

Nr. 1 unter den meistverkauften Anbietern im Bereich Neo-Banken und Challenger-Banken mit fast zweimal mehr Abschlüssen als der nächstfolgende Anbieter

Nr. 1 unter den meistverkauften Zahlungsverkehrssystemen - Privatkunden, mit 47 Neuabschlüssen

Nr. 1 bei den Risikomanagement-Systemen mit 84 Neuabschlüssen - fünfmal mehr als der nächstplatzierte Anbieter

Nr. 1 gemeinsam mit einem anderen Anbieter bei den meistverkauften Islamic Banking - Universal Banking (Core)-Systemen mit 5 Neuabschlüssen

Nr. 1 regionaler Marktführer in Nord- und Südamerika, einschließlich Abschlüssen mit BCI , Itaú , und BlueShore Financial

, , und Nr. 1 regionaler Marktführer in APAC mit Neukunden wie Ahli Bank , STCPay , und Al Ain Finance

, , und Nr. 1 unter den regionalen Marktführern in APAC mit Neukunden wie Next Commercial Bank und Virgin Money Australia

und Nr. 2 unter den regionalen Marktführern in Europa, mit Neukunden wie Alpian , FlowBank , und ClearBank

Max Chuard, Chief Executive Officer bei Temenos, sagte: „Es ist eine große Ehre, in mehr Kategorien als jeder andere und in den am härtesten umkämpften Kategorien als meistverkaufter Anbieter von Bankensoftware anerkannt zu werden. Wir sind stolz darauf, dass wir Tag für Tag das Bankingerlebnis für 1,2 Milliarden Menschen verbessern. Zu unseren Kunden gehören PayPal, das sein Buy Now Pay Later-Angebot einführt und den Verbrauchern Flexibilität beim Bezahlen bietet, Varo, das 180 Millionen Amerikaner bedient, die keine Bankverbindung haben, und Komerční Banka, Teil der Societe Generale, das Temenos ausgewählt hat, um seine Führungsposition im digitalen Banking zu stärken. Dank unserer kontinuierlichen Investitionen in Innovationen und unserer erwiesenen Fähigkeit zur Leistungserbringung belegen wir seit 22 Jahren in Folge die Plätze 1 oder 2 bei Kernbankensystemen und sind auch in den Kategorien Digital Banking und Payments führend. Die diesjährige Sales League Table bestätigt Temenos als globales Kraftpaket und ich möchte unserer Community von Kunden, Partnern und Mitarbeitern für die Zusammenarbeit mit Temenos danken. Gemeinsam revolutionieren wir die Branche."