In den Jahren zwischen Anfang 2016 und Mitte 2018 verfolgt Baumwolle eine ungeahnt starke Rallye und konnte sich von 45,50 auf 98,14 US-Cents hochkämpfen. Die anschließenden zwei Jahre waren dagegen von Abgaben geprägt, Corona bedingt ging es sogar auf 48,35 US-Cents weiter runter. Wie ist der Zufall so wollte, kam es an dieser Stelle erneut zu einem Trendwechsel und Anstieg an 92,65 US-Cents zu Beginn dieses Jahres. Eine Konsolidierung bahnt sich aufgrund fehlender Rücksetzer bereits im Vorfeld an, diese verläuft jetzt äußerst volatil und wird zwischen den Kursmarken von 77,56 und 92,95 US-Cents abgespielt. Die Gestalt des Kursverlaufs ist jedoch ausschlaggebend, derzeit wird offenbar an einem symmetrischen Dreieck und somit Trendfortsetzungsmuster gebastelt.

Auflösung abwarten

Noch konsolidiert der Baumwolle-Future grob seitwärts, erst ein Anstieg mindestens über 91,00 US-Cents dürfte Hinweise auf einen bevorstehenden Ausbruchsversuch mit Zielen bei 92,95 und darüber bei 98,14 US-Cents liefern. Für dieses Szenario würde sich anschließend ein Investment beispielsweise in das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV0ADV anbieten. Eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von 86,00 US-Cents vorläufig nicht überschreiten. Geht es unter diese Stoppmarke abwärts, drohen Verluste zurück auf die untere Begrenzungslinie verlaufend um 81,50 US-Cents.