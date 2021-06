Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Tesla bewegt Bitcoin, Microsoft mit Blockbuster und Implenia mit Mrd.-Auftrag - BÖRSE TO GO Elon Musk mischt am Wochenende den Bitcoin Handel auf. Bitcoin-Transaktionen bei Tesla sind unter Bedingungen wieder in der Zukunft möglich. Microsoft kündigt mit Halo Infinite einen neuen Blockbuster für das Weihnachtsgeschäft an. Implenia kann …