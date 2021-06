FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte zum Wochenstart seine jüngste Bestmarke im Blick behalten. Der deutsche Leitindex wird am Montag minimal höher erwartet bei 15 705 Punkten, wie der X-Dax als Indikator knapp eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung signalisierte. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnet sich eine Eröffnung von plus 0,2 Prozent ab.

Die Sorgen vor Inflation und damit vor steigenden Leitzinsen hatten schon in der vergangenen Woche merklich nachgelassen und die Märkte nicht mehr belastet. Der Dax hatte sich am Freitag nach zunächst zähem Verlauf wieder mit in der Spitze fast 15 704 Punkten an sein Rekordhoch vor einer Woche bei 15 732 Punkten herangetastet.