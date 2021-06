FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat K+S von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 10 auf 15 Euro angehoben. Steigende Kalipreise trieben die Gewinne des Düngerherstellers - langsam aber stetig, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2022 um bis zu 27 Prozent an und liegt nun gut ein Drittel über dem Marktkonsens./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2021 / 16:00 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2021 / 06:55 / CEST