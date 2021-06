Dreame T30 Akku-Stabstaubsauger kommt über AliExpress erstmals nach Europa

PEKING, 14. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Dreame Technology, ein wachsendes innovatives Unternehmen, das sich auf intelligente Haushaltsreinigungsgeräte spezialisiert hat, hat einen weiteren großen Schritt gemacht, um ein intelligenteres und saubereres Zuhause zu schaffen - mit seiner neuen Produktgeneration—Dreame T30 Akku-Stabstaubsauger. Der mit modernster Technologie ausgestattete kabellose Stabstaubsauger Dreame T30 wird in Europa am 14. Juni um 9 Uhr MEZ in den Regalen von AliExpress stehen.

Seit Anfang 2020 hat sich der Lebensstil der Menschen durch die weltweit wütende Pandemie stark verändert. Da die Menschen immer mehr Zeit damit verbringen, von zu Hause aus zu arbeiten und sich bei der Familie aufzuhalten, können luftgetragene Partikel und versteckter Staub eine Belästigung oder sogar eine gesundheitliche Bedrohung darstellen, insbesondere für Personen, die gegen Hausstaubmilben allergisch sind. Dreame Technology hat diese dringende Nachfrage erkannt und bringt mit dem Dreame T30 ein transzendentes Reinigungserlebnis für zu Hause auf den Markt.