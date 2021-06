In puncto Entscheidungsfindung bzw. Richtungsentscheid hat sich in den letzen Handelstagen allerdings wenig getan… Insofern geht das (bange) Warten erst einmal weiter…

In unserer letzten Kommentierung zu Gold an dieser Stelle waren wir in Bezug auf eine baldige Entscheidungsfindung bei dem Edelmetall noch vergleichsweise optimistisch und überschrieben diese mit „Die Entscheidung naht!“. In puncto Entscheidungsfindung bzw. Richtungsentscheid hat sich in den letzen Handelstagen allerdings wenig getan… Insofern geht das (bange) Warten erst einmal weiter…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Gold rückt offenkundig wieder verstärkt in den Fokus von Anlegern und Investoren. Ob es an den immer wieder aufflammenden Inflationssorgen liegt oder aber womöglich auch an der veritablen Talfahrt der Kryptowährungen, die immer mal wieder von Analysten als Konkurrenz zu Gold ins Spiel gebracht werden, sei dahingestellt. Mittlerweile fließt das Kapital wieder verstärkt in physisch besicherte Gold-ETF. […] Anziehende Bestände physisch besicherten Gold-ETF könnten sich demnach als tragende Säule für eine nachhaltige Erholung des Goldpreises erweisen. Insofern gilt es, die Bestandsentwicklung – insbesondere die des SPDR Gold Shares – weiterhin im Auge zu behalten. […] Aus charttechnischer Sicht ist die Lage kurz und knapp wie folgt zusammenzufassen: Gold muss über die 1.900 / 1.920 US-Dollar, um sich den Weg in Richtung 1.950 US-Dollar zu ebnen. Rücksetzer spielen sich nun idealerweise oberhalb von 1.850 US-Dollar ab. Sollte es hingegen unter die 1.800 US-Dollar gehen, muss die Lage noch einmal neu bewertet werden.“

Aus bullischer Sicht ist es etwas „ärgerlich“, dass es Gold in den letzten Tagen nicht gelang, die guten Rahmenbedingungen und das Momentum zu nutzen, um über die Zone 1.900 / 1.920 US-Dollar vorzustoßen. Aber, was nicht ist, kann ja bekanntlich noch werden, denn aus dem Spiel ist Gold noch nicht…

In der letzten Kommentierung thematisierten wir unter anderem die Bestandsentwicklung des weltgrößten, physisch besicherten Gold-ETF, des SPDR Gold Shares, die wir hin und wieder als rudimentären Indikator bemühen, um die Befindlichkeiten im Goldsektor zu erfassen. Im Mai war im SPDR Gold Shares ein leichter, aber konstanter Bestandsaufbau zu beobachten. Mit dem Monatswechsel „verebbte“ diese Entwicklung jedoch. Die Bestände bilden seitdem eine Art Plateau aus.

Mit anderen Worten: Eine stärkere Nachfrage war zuletzt zwar nicht zu verzeichnen (diese hätte den Goldpreis womöglich weiter stimulieren können), gleichzeitig gab es aber auch keine gravierenden Abflüsse. Kurzum. Auch in diesem Punkt geht das Warten weiter. Die weitere Entwicklung gilt es, weiterhin im Auge zu behalten.

Zuletzt wurde zunehmend die Diskussion über eine mögliche Straffung der US-Geldpolitik geführt. Vor diesem Hintergrund waren die aktuellen US-Verbraucherpreise (Inflationsdaten) von Interesse. Die aktuell vermeldeten US-Verbraucherpreise stiegen zwar stärker als es im Vorfeld erwartet wurde, doch lag dieser Anstieg offenkundig auch noch unterhalb der „Schmerzgrenze“. Dennoch liegen die aktuellen US-Verbraucherpreise etwas schwer über dem Goldpreis, konnte der US-Dollar doch zunächst von den US-Verbraucherpreisen profitieren.

Kurzum. Die Rahmenbedingungen haben sich für Gold zuletzt zwar etwas eingetrübt (Stichwort festerer US-Dollar), doch das Edelmetall hält nach wie vor den Kontakt zur eminent wichtigen Zone 1.900 / 1.920 US-Dollar. Für Gold muss es nun zunächst darum gehen, auf der Unterseite nicht in Bedrängnis zu geraten. Vor diesem Hintergrund sollten Rücksetzer idealerweise auf 1.850 US-Dollar inkl. der dort verlaufenden 200-Tage-Linie begrenzt bleiben. Unter die 1.800 US-Dollar sollte es unverändert nicht gehen, anderenfalls müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen. Auf der Oberseite gilt es, die Hürde 1.900 / 1.920 US-Dollar zu überwinden…