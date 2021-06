Die Preisrally des Industriemetalls ist in den letzten Wochen ins Stocken geraten.

Die Preisrally des Industriemetalls ist in den letzten Wochen ins Stocken geraten. Seit dem Verlaufshoch von Mitte Mai ging nicht mehr viel. Nach der imposanten Preisrally der Vorwochen kommt diese Verschnaufpause nicht überraschend, wenngleich es zwischenzeitlich sogar so aussah, als ob Kupfer seine Rally noch einmal reaktivieren würde. Hierzu hätte es jedoch eines neuen Hochs bedurft. Dazu kam es nicht….

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Kupfer hieß es an dieser Stelle unter anderem „[…] In der Folgezeit kreierte sich ein Konsolidierungsszenario. Kupfer verstand es jedoch, diese Konsolidierung in (sehr) geordneten Bahnen zu leiten. Das Ganze spielte sich bislang weitgehend oberhalb von 4,5 US-Dollar je lb ab. Die relevanten Unterstützungen um 4,23 US-Dollar und 4,00 US-Dollar blieben bislang unberührt. Der Kupferpreis wird noch immer von der aktuellen Gemengelage getragen. Robuste Konjunkturdaten in Kombination mit dem moderaten US-Dollar sowie wieder aufgeflammte Angebotssorgen kreieren ein preistreibendes Umfeld. […] Kurzum. Die zentrale Frage lautet derzeit: Baut sich bei Kupfer neues Aufwärtsmomentum auf? Nachdem Kupfer die Konsolidierung auf den Bereich von 4,5 US-Dollar begrenzen konnte, drehte das Industriemetall in den letzten Handelstagen wieder nach oben ab. Nun gilt es! Sollte es über den Widerstandsbereich 4,7 / 4,8 US-Dollar gehen, so könnte sich die Bewegung bis in den Bereich von 5+ US-Dollar ausdehnen. Aufgrund der jüngsten Preisentwicklung sollten Rücksetzer nun idealerweise auf 4,5 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es hingegen unter die 4,0 US-Dollar gehen, muss die Lage neu bewertet werden.“

In den letzten Handelstagen verlagerte sich das Handelsgeschehen zunehmend in Richtung der markanten Unterstützung von 4,5 US-Dollar. Von der aus unserer Sicht zentralen Unterstützungszone (bei 4,0 US-Dollar) ist Kupfer noch ein Stück weit entfernt. Ob das Industriemetall noch einmal Kurs auf die 4,0 US-Dollar nehmen wird, bleibt abzuwarten.

Die aktuelle Konsolidierungsphase erinnert bislang doch stark an die Konsolidierungshase vom Februar und März (sh. linkes graue Kästchen). Damals wurde die Konsolidierung mit einem dynamischen Vorstoß auf der Oberseite aufgelöst. Das Ganze mündete schließlich in der Ausbildung des Mai-Hochs bei 4,8+ US-Dollar. Aus charttechnischer Sicht lautet gegenwärtig die spannende Frage: Wiederholt sich die Geschichte?

Unter fundamentalen Aspekten dominieren weiterhin die zuletzt an dieser Stelle thematisierten preistreibenden Faktoren. Der aktuelle Rücksetzer dürfte maßgeblich auf Gewinnmitnahmen bzw. auf den (temporären) Rückzug spekulativer Adressen zurückzuführen sein. Dass sich der US-Dollar zuletzt wieder stabilisieren konnte, könnte ebenfalls mit reingespielt haben.

Kurzum: Kupfer sieht sich aktuell einer Konsolidierung ausgesetzt. Wir stufen das Ganze bislang als technische Reaktion auf den vorherigen Preisanstieg ein. Solange sich der Rücksetzer oberhalb von 4,0 US-Dollar abspielt, ist alles im grünen Bereich. Nur darunter sollte es in der aktuellen Konstellation nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Auf der Oberseite ist die Aufgabenstellung klar definiert: Um die Aufwärtsbewegung wieder in Gang zu bringen, muss Kupfer auf neue Hochs ausbrechen…