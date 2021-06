--------------------------------------------------------------

Vollständige Studie

https://ots.de/kYZH4J

--------------------------------------------------------------



London (ots) -





Seite 2 ► Seite 1 von 3

- Die Hälfte der institutionellen Investoren (Limited Partners, LPs) glaubt,dass eine starke Ausrichtung auf ESG die Private-Equity-Renditen steigert- Die Risiken für Private-Equity-Renditen sind deutlich gestiegen - aber es istimmer noch eine gute Zeit zum Investieren, sagen LPs- Zwei von fünf LPs lehnen mehr Re-Ups ab - und fast die Hälfte beschleunigt denAufbau von Beziehungen zu neuen Fondsmanagern (General Partners, GPs)- Zwei Drittel der LP-Mitarbeiter sind seit dem Covid-19-Ausbruch zufriedenermit ihrer Arbeit und die Hälfte ist produktiverLaut dem neuen Global Private Equity Barometer von Coller Capital werden in dennächsten Jahren zwei wichtige Themen die Private-Equity-Portfolios der LimitedPartners (LPs) verändern. Drei Viertel aller LPs werden im Zusammenhang mitNachhaltigkeit und Klimawandel anders investieren und ein ähnlicher Anteil wirdsich auf neue Chancen im Gesundheitswesen und in der Biotechnologiekonzentrieren."Die Tatsache, dass die wichtigsten ESG-Themen - Klima, Nachhaltigkeit undGesundheit - ganz oben auf der Agenda der Investoren stehen, sollte niemandenüberraschen", sagt Jeremy Coller, Chief Investment Officer von Coller Capital ."Die Tatsache jedoch, dass die Hälfte aller Private-Equity-Investoren glaubt,dass ESG-Investitionen an sich ihre Portfoliorenditen steigern werden, sollteein Weckruf für alle sein, die ESG immer noch für ein 'nice to have' oder einPR-Tool halten."Michael Schad, Head of Investment Management bei Coller Capital , betont: "Wiewir aus früheren Barometer-Umfragen wissen, spielt das Thema Nachhaltigkeit beieuropäischen Investoren schon seit Längerem eine größere Rolle als inNordamerika. Dies erweist sich jetzt immer mehr als der richtige Ansatz, demandere Regionen folgen werden."Private-Equity-InvestmentaussichtenDie Risiken für Private-Equity-Renditen sind nach Ansicht der LPs in den letzten18 Monaten deutlich gestiegen. Ganze drei Viertel der Investoren befürchten eineVerschärfung der geopolitischen Auseinandersetzungen und Handelskriege, und überzwei Drittel sind besorgt über Veränderungen im regulatorischen und steuerlichenUmfeld. Interessanterweise glaubt zwar ein Drittel der nordamerikanischen LPs,dass sich die Biden-Harris-Administration negativ auf ihre Renditen auswirkenwird, aber weitere 14 Prozent der Investoren sind der Meinung, dass die neueAdministration einen positiven Einfluss haben wird.