ESGTI AG: Zusammenarbeit mit der Provinz Toscana



14.06.2021 / 09:00

ESGTI's Verwaltungsrat gibt bekannt, dass am 29. Mai die EKO AGRO Gruppe ein Pilotprojekt mit der Region Toskana in Italien zur Einführung der digitalen Carbon Free Zertifizierung ihrer "Made in Tuscany" Lebensmittelprodukte unterzeichnet hat. Durch die Zusammenarbeit mit der Region Toskana sichert die Gruppe die Entwicklung ihres landwirtschaftlichen Modells mit der wirtschaftlichen und politischen Unterstützung der Region. Diese italienisch-schweizerische Verbindung folgt einer Reihe von Partnerschaften mit Universitäten, zielgerichteten Investoren und industriellen Partnern; ein Beweis dafür, dass interdisziplinärer Austausch und Zusammenarbeit für den Erfolg einer nachhaltigen Zukunft entscheidend sind.

Der Agrarsektor rückt angesichts der starken Abhängigkeit der industriellen Landwirtschaft von Pestiziden, Düngemitteln und gentechnisch verändertem Saatgut immer mehr in das Blickfeld von ESG-Investoren. Die ESGTI AG hält eine Mehrheitsbeteiligung an der EKO AGRO Gruppe . Da sie den Weg für nachhaltige Landwirtschaftspraktiken in großem Maßstab ebnet, ist diese Vereinbarung ein wichtiger Schritt für die Gruppe und ein positives Zeichen für Investoren, die zertifizierte und finanzierte Geschäftsmodelle in diesem Bereich suchen.

Die EKO AGRO Group ist eine italienische Unternehmensgruppe etablierter Farm-to-Fork-Produzenten, die einen nachhaltigen Ansatz für die Landwirtschaft und die Lebensmittelversorgungskette entwickelt. Sie ist im Bereich AgTech tätig und kombiniert intelligente Landwirtschaftstechnologien mit alten Anbaumethoden, um einen vollständig nachhaltigen und transparenten Ansatz über die gesamte Lieferkette bis hin zum Endverbraucher zu gewährleisten.



Die ESGTI AG ist eine Schweizer Aktiengesellschaft, die sich auf Investments mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG) konzentriert. ESGTI investiert oder finanziert, direkt oder über Beteiligungsgesellschaften, Start-up-Unternehmen oder Projekte mit transformativer Wirkung in den Bereichen AgTech & nachhaltige Landwirtschaft, Life Sciences und Clean Technology & Energie.