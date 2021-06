Die Darmstädter Merck-Gruppe liefert dank kluger Unternehmenspolitik in den drei Sparten Healthcare, Life-Science und Electronics überzeugende Zahlen und kann sich aufgrund von Zukäufen innovativer Firmen im dynamischen Umfeld behaupten. So hat Merck seit 2007 rund 40 Milliarden für die Integration von passenden Unternehmen ausgegeben und ist heute ein lebendiges Wissenschafts- und Technologieunternehmen. Beim Merck-Konzern hat die hohe Nachfrage nach Materialien für die Impfstoff- und Arzneimittelproduktion schon im vergangenen Jahr für einen Ergebnissprung gesorgt. Nach einem starken ersten Quartal 2021 hat der Dax-Konzern für dieses Jahr bereits die Prognose angehoben. Analysten sehen angesichts des Bedarfs an Auffrischungsimpfungen und Medikamenten gegen das Coronavirus auch weiterhin Wachstumsmöglichkeiten für Merck.

.

Zum Chart

.

Seit dem Corona-Sell-Off Mitte März 2020 ist der Aktienkurs von Merck in einen heute noch intakten Aufwärtstrend eingeschwenkt. In den Monaten April 2020 bis Januar 2021 kann der Kursverlauf als „trendy“ charakterisiert werden, wobei die Charakteristik in den folgenden Monaten eher als „choppy“ beschrieben werden kann. Die jüngste Kursentwicklung ist von einem starken Aufwärtsmomentum hin zur Trendkanal-Mitte geprägt, im Zuge dessen der starke Widerstand bei 148,52 Euro überwunden werden konnte. Aktuell wurde ein neues All-Time-High bei 157,00 Euro markiert, das gemessen am Tiefpunkt Mitte März 2020 einer Kurssteigerung von 104 Prozent entspricht. Die Jahre 2020 und 2021 sind von starken Zuwächsen beim Gewinn pro Aktie gekennzeichnet, die als Folge das erwartete KGV 2021 auf 26,92 senken. Die geplanten Gewinnsteigerungen führen zu einem erwarteten KGV 2023 in Höhe von 22,69, was das Papier im Vergleich zu anderen High-Tech-Werten als kaufenswert erscheinen lässt.