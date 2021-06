BMEX Gold Inc.: BMEX Gold trifft in King Tut auf hohe Goldgehalte von bis zu 81,89 g/t Au über 0,45 m

DGAP-News: BMEX Gold Inc. / Schlagwort(e): Bohrergebnis

14.06.2021 / 09:31

BMEX Gold trifft in King Tut auf hohe Goldgehalte von bis zu 81,89 g/t Au über 0,45 m



Vancouver, Kanada - 14. Juni 2021. BMEX Gold Inc. (TSX-V: BMEX) (OTCQB: MRIRF) (FWB: 8M0) ("BMEX" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass die Kernbohrung TUT- 21-018 auf ihrem Goldprojekt King Tut ("King Tut" oder das "Projekt") in der Region Abitibi in Quebec, Kanada, sichtbares Gold mit Gehalten von 81,89 g/t Au über 0,45 m durchteuft hat (Abbildungen 1 und 2). Eine erneute Analyse der Probe ergab 143,79 g/t Au. Alle Analyseergebnisse des kürzlich auf King Tut abgeschlossenen Bohrprogramms 2020-21 des Unternehmens sind jetzt eingegangen. Die Ergebnisse für die Bohrungen TUT-21-011 bis TUT-21-019 sind in Tabelle 1 zu finden; die Koordinaten der Bohransatzpunkte und die Orientierungen der Bohrungen sind in Tabelle 2 aufgeführt. Frühere Ergebnisse wurden in den Pressemitteilungen vom 11. März 2021 und 23. März 2021 veröffentlicht.