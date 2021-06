Die Aktie des US-Ölkonzerns Halliburton verzeichnete in den letzten Tagen und Wochen eine überaus robuste Kursentwicklung.

Die Aktie des US-Ölkonzerns Halliburton verzeichnete in den letzten Tagen und Wochen eine überaus robuste Kursentwicklung. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle (vom 31.05.) bietet sich ein deutlich positiveres Chartbild, wenngleich der Aktie der Befreiungsschlag bislang versagt blieb…

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 31.05. hieß es unter anderem „[…] Aufgrund der jüngsten Erholung hat sich das Chartbild von Halliburton deutlich aufgehellt. Der Aktie gelang die Rückkehr über die Widerstände von 20,0 US-Dollar und 22,0 US-Dollar. Damit schien auch der Weg in Richtung des markanten März-Hochs bei 24,7 US-Dollar frei zu werden, doch im Bereich von 24 US-Dollar setzten Gewinnmitnahmen ein und vereitelten erst einmal den Durchmarsch der Aktie. Kurzum. Halliburton befindet sich aktuell noch in einer komfortablen Lage, muss nun allerdings aufpassen, dass der Rücksetzer in geordneten Bahnen verbleibt. Im besten Fall geht es nicht unter die 22,0 US-Dollar. Sollte es hingegen unter die 20,0 US-Dollar gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite gilt es nun, die Hürden bei 24,0 US-Dollar und 24,7 US-Dollar zu überspringen…“



In der Folgezeit gelang es Halliburton zunächst, für weitere Stabilität auf der Unterseite zu sorgen; sprich; die Unterstützungen bei 20,0 US-Dollar und 22,0 US-Dollar blieben ungefährdet.

Stattdessen verlagerte sich das Handelsgeschehen in Richtung 24,0 US-Dollar und 24,7 US-Dollar (März-Hoch). Die Aktie profitierte von den robusten Rahmenbedingungen und lancierte einen ersten vielversprechenden Vorstoß in Richtung 25,0 US-Dollar. Der Vorstoß erlangte jedoch keine Relevanz. Der so wichtige Befreiungsschlag blieb (vorerst) aus.

Nichtsdestotrotz hält Halliburton mit Blick auf die intakten Aufwärtstrends weiterhin alle Trümpfe in der Hand, die Aufwärtstbewegung fortzusetzen. Nur unter die 22,0 US-Dollar sollte es in der aktuelle Konstellation nicht gehen. Anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden.