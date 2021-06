DEUTSCHE BANK belässt LOREAL auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für L'Oreal von 370 auf 405 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Robert Sanders hob seine Gewinnschätzungen für die Franzosen in einer am Montag vorliegenden Studie moderat an. Das Unternehmen profitiere von der Entwicklung in China und auch die Nachfrage nach Sonnenschutzprodukten dürfte gut sein./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2021 / 05:58 / GMT