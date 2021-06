MORGAN STANLEY stuft CRH auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat CRH von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft, das Kursziel aber von 42 auf 45 Euro angehoben. Analystin Cedar Ekblom sieht in einer Branchenstudie vom Montag vor allem Zementhersteller als Profiteure des Bauzyklus. Den Papiere von HeidelCement und Holcim gibt sie aber den Vorzug./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2021 / 04:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.