CEBINA gibt den Start von Danube Labs bekannt, einer Partnerschaft mit Evotec zur Entwicklung innovativer Biotechnologie-Projekte von Universitäten und Forschungseinrichtungen in Mittel- und Osteuropa

Trotz der hohen Qualität der Biowissenschaften und der biomedizinischen Forschung in Mittel- und Osteuropa (MOE) ist die Kommerzialisierungsaktivität in dieser Region relativ gering und es fehlt an signifikanten Investitionen in den Biotechnologiesektor. Als Teil seiner Mission, innovative Biotech-Projekte zu entwickeln und deren Markteinführung zu beschleunigen, wird CEBINA seine derzeitigen Aktivitäten ausweiten und über Danube Labs Projekte von führenden Universitäten und Forschungseinrichtungen in Mittel- und Osteuropa scouten. Unter Nutzung seines Netzwerks mit Universitäten und -Forschungseinrichtungen im Raum MOE wird CEBINA vielversprechende akademische Forschungsprojekte sowie Projekte zur Wirkstoffforschung und -entwicklung im Frühstadium identifizieren und Projekte mit bahnbrechenden Neuerungen und kommerziellem Potenzial für die Aufnahme in Danube Labs auswählen sowie Finanzierung und Unterstützung für die Entwicklung der Projekte bereitstellen.

Evotec wird seine branchenführende Plattform zur Wirkstoffforschung und präklinischen Entwicklung nutzen, um ausgewählte Projekte zu entwickeln, um die Projekte zu beschleunigen und als zukünftige Investitionsmöglichkeiten zu positionieren. Evotec hat bereits in der Vergangenheit mit weltweit führenden Universitäten im Rahmen ihres BRIDGE-Programms (Biomedical Research, Innovation & Development Generation Efficiency) zusammengearbeitet.

Danube Labs strebt die Gründung von bis zu 8 neuen Biotech-Unternehmen über 4 Jahre an und wird von CEBINA Bridge Capital Limited, einem privaten Fonds mit Sitz in Gibraltar, unterstützt (und verpflichtet, eine Mindestinvestition von 10 Mio. EUR bereitzustellen.

„Wir freuen uns, gemeinsam mit Evotec weiter auf unser Ziel zuzuarbeiten, vielversprechende Forschungs- und Frühphasen-Wirkstoffforschungsprojekte aus Mittel- und Osteuropa in reife Projekte umzuwandeln, die für die Gründung neuer Unternehmen attraktiv sind und sie in das von CEBINA geschaffene Biotech-Ökosystem einzubetten. Diese Partnerschaft bringt große unternehmerische Expertise und Erfahrung in der Medikamentenentwicklung zusammen und dürfte uns ermöglichen, bahnbrechende Therapeutika zu entwickeln", kommentierte Eszter Nagy, MD PhD, Gründerin und CEO&CSO von CEBINA.