TeamViewer und SAP schließen strategische Partnerschaft und treiben digitale Transformation in der Industrie voran

DGAP-News: TeamViewer AG / Schlagwort(e): Kooperation TeamViewer AG: TeamViewer und SAP schließen strategische Partnerschaft und treiben digitale Transformation in der Industrie voran 14.06.2021 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

TeamViewers Augmented-Reality-basierte Software-Suite Frontline wird in SAP-Lösungen integriert und in das SAP-Partnerprogramm aufgenommen



Göppingen, 14. Juni 2021: TeamViewer, ein weltweit führender Anbieter von Remote-Konnektivitätslösungen und Technologien zur Digitalisierung von Arbeitsprozessen, hat heute eine strategische Partnerschaft mit SAP bekannt gegeben. Die Kooperation umfasst zum einen die technische Integration von TeamViewer Frontline, einer auf Augmented Reality (AR) basierenden Industrie-4.0-Lösung, in das SAP-Angebot für Asset- und Service-Management. Zum anderen wird TeamViewer in das SAP-Partnerprogramm aufgenommen, und es sind gemeinsame Vermarktungsaktivitäten geplant. Gemeinsam werden die beiden Software-Unternehmen den Kunden somit ein noch breiteres Angebot an maßgeschneiderten Lösungen zur Verfügung stellen und die digitale Transformation von Arbeitsplätzen und Prozessen im industriellen Umfeld vorantreiben.

Stefan Krauss, SVP & GM Discrete Industries und Energy & Natural Resources bei SAP, erklärt: "Mit unserer kürzlich eingeführten Industry Cloud vereinfachen wir den Zugang zu innovativen vertikalen Lösungen - entwickelt von SAP und unseren Partnern auf einer offenen Plattform. Die AR-Software-Suite Frontline von TeamViewer schafft einen großen Mehrwert für unsere Kunden, da sie die täglichen Aufgaben in industriellen Betrieben dank intelligenter Technologie vereinfacht. AR-basierte Prozesse können die Produktivität deutlich erhöhen, Bedienungsfehler und Maschinenausfälle vermeiden und damit die Kosten senken. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit TeamViewer. Gemeinsam wollen wir die Digitalisierung in der Fertigungsindustrie weiter beschleunigen."