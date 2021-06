Foto: finanzbusiness Lagarde hält eine Debatte über Ende der Krisenhilfen für verfrüht Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 15 | 0 | 0 14.06.2021, 09:57 | Über ein Ende der Krisen-Anleihenkäufe will die EZB-Chefin noch nicht diskutieren. Laut der Notenbank-Volkswirte sei es wahrscheinlich, dass die Wirtschaft der Euro-Zone im ersten Quartal 2022 wieder das Vorkrisenniveau erreiche, so Lagarde in einem Interview.

