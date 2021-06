BMEX Gold beschließt das erste Bohrprogramm mit einem hochgradigem Goldfund.

Der Bohrabschnitt in Bohrloch TUT-21-018 erbrachte 81,89 g/t Gold über 0,45 Meter und eine zweite Analyse der Probe wies sogar 143,79 g/t Gold nach! Damit hat BMEX jetzt die Ergebnisse aller Bohrungen dieses ersten Programms des Unternehmens auf King Tut überhaupt erhalten. Neben den erwähnten, spektakulären Gehalten fand BMEX im Rahmen des Bohrprogramms z.B. auch 6,5 Meter mit 1,18 g/t Gold, darunter 1 Meter mit 5,82 g/t Gold, oder 4 Meter mit 1,30 g/t Gold, darunter 1 Meter mit 3,62 g/t Gold.



Die Ergebnisse des King Tut-Bohrprogramms; Quelle: BMEX Gold

BMEX-CEO Warner Uhl ist verständlicherweise sehr erfreut über die Ergebnisse der Bohrung 18, einem der letzten Bohrlöcher, das auf die Hauptstruktur von King Tut abzielte. Sehr ermutigend, vor allem für ein erstes Bohrprogramm so Uhl weiter, sei auch, dass fast alle Bohrungen – bei unterschiedlichen Mächtigkeiten – auf Gold gestoßen seien.



Sichtbares Gold der letzten Bohrung auf King Tut; Quelle: BMEX Gold

Das System enthalte hochgradiges Gold und die geologischen Berater des Unternehmens würden nun das gesamte Bohrprogramm im Zusammenspiel mit weiteren geophysikalischen Methoden und der Modellierung bewerten, um ein robustes Anschlussbohrprogramm zu entwerfen. Herr Uhl wies zudem darauf hin, dass die Gesellschaft für diese Arbeiten gut finanziert sei.

Derzeit werden die Ergebnisse des Bohrprogramms mit einer Gesamtlänge von 5.119 Metern mit historischen Daten zusammengeführt, um das Explorationsmodell des Projekts fertigzustellen. Die jüngsten Ergebnisse, insbesondere die neueste Bohrung, würden das Vorkommen eines hochgradigen Goldsystems auf King Tut bestätigen, so das Unternehmen. Jetzt steht im Sommer ergänzend eine Magnetikuntersuchung (per Drohne) an, bevor BMEX Gold auf Basis des neuen Explorationsmodells eine Zielgewinnungsstudie für ein nächstes Bohrprogramm im Herbst erstellt.

Das erste Bohrprogramm auf King Tut ist abgeschlossen und der Großteil der Bohrungen hat Gold nachgewiesen, was als Erfolg gewertet werden kann. Zumal gerade die letzte Bohrung darauf hindeutet, wie der BMEX-CEO erklärt, dass auf dem Projektgebiet ein hochgradiges Goldsystem vorhanden sein könnte. Jetzt gilt es abzuwarten, wie die Folgearbeiten und dann das Herbstbohrprogramm ausfallen. Wir sind schon gespannt!

Es sei darauf hingewiesen, dass es sich bei BMEX Gold, wie bei allen Explorern um eine riskante Spekulation handelt. Dessen sollten sich alle Interessenten und Anleger stets bewusst sein.

