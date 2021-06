---------------------------------------------------------------------------

Münster, 14. Juni 2021: Die Vectron Systems AG (Vectron), ein führender Anbieter intelligenter, digitalisierter Kassensysteme bestehend aus Hardware, Software und Cloud-Services, mit Schwerpunkt in den Branchen Gastronomie und Bäckerei hat am 10.06.2021 die ordentliche Hauptversammlung durchgeführt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde das Aktionärstreffen auch in diesem Jahr virtuell durchgeführt.

Für die Aktionäre bestand im Vorfeld der Versammlung die Möglichkeit, Ihre Fragen an den Vorstand einzureichen. Die Aktionäre stimmten allen Beschlussvorschlägen der Hauptversammlungseinladung mit großer Mehrheit zu. Für den im Dezember ausgeschiedenen Herrn Maurice Oosenbrugh wurde Herr Andreas Prenner von den Aktionären in den Aufsichtsrat gewählt. Herr Prenner ist CFO und Director HR & Organisation der Vereinigung der Österreichischen Industrie. Er ist gemäß der Satzung der Vectron Systems AG vorerst für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen und somit bis zum Ende der Hauptversammlung 2022 gewählt worden.



Über Vectron:

Mit mehr als 240.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden. Weitere Informationen unter www.vectron.de.

Kontakt:

