Bitcoin Group SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2020 - Gewinn je Aktie steigt um 342 %



14.06.2021 / 10:20

Herford, 14. Juni 2021 - Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) hat heute den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020 vorgelegt. Die Bitcoin Group SE erzielte im Geschäftsjahr 2020 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 15,0 Mio. nach EUR 6,3 Mio. im Jahr 2019. Der dynamische Anstieg basiert in erster Linie auf einer starken Zunahme der Handelsumsätze auf der Kryptowährungsplattform Bitcoin.de und infolgedessen auf einer deutlichen Ausweitung der Provisionserlöse. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) vervierfachte sich auf EUR 10,5 Mio. im Vergleich zu EUR 2,6 Mio. im Vorjahr. Daraus resultiert auf Nettoebene ein Gewinn je Aktie von EUR 1,90, was einer Steigerung zum Vorjahr (EUR 0,43 je Aktie) von 342 % entspricht. Durch die starken Zuwächse im operativen Bereich hat sich die Finanzlage signifikant verbessert. Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2020 ist im Vergleich zum Vorjahr um EUR 7,3 Mio. auf EUR 12,0 Mio. stark angestiegen. Das versetzt die Bitcoin Group weiterhin in die komfortable Lage, ohne Bank- und Kapitalmarktfinanzierungen agieren zu können. Das kräftige Wachstum der Bitcoin Group SE ging mit der massiv steigenden Nachfrage nach Kryptowährungen im Geschäftsjahr 2020 einher. In Anbetracht der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Verwerfungen an den Finanzmärkten und der billionenschweren Stützungsprogramme im Kontext historisch niedriger Zinsen ist die Nachfrage nach Krypto-Assets sowohl bei privaten als auch institutionellen Investoren deutlich gestiegen. Kryptowährungen und insbesondere der Bitcoin haben sich als alternative Assetklasse für den Vermögensaufbau und in der Vermögensverwaltung etabliert und gelten alternativ zu Gold als Safe-Haven-Anlage. Seite 2 ► Seite 1 von 4



