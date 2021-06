FED – zu viel Geld gedruckt?

Es scheint, als ob der Schuldenturm welchen die Notenbanken über Jahre gebaut haben, langsam ins Wanken kommt.

In den letzten Jahren wurde deutlich, dass die amerikanische Notenbank FED bereit ist, schnell und massiv einzugreifen, wenn es an den Finanzmärkten ungemütlich wird oder wenn die Liquidität am Geldmarkt knapp ist. Dann flutet die FED die Märkte mit Liquidität, sei es in Form von Repo-Geschäften oder über Wertpapierankäufe, wie sie seit der Corona-Krise wieder vermehrt stattfinden. Doch diese Gelddruckorgie sorgt für Probleme, denn dem Markt fehlt keine Liquidität mehr, sondern er wird mit Liquidität regelrecht überschwemmt. Die Banken und Geldmarktfonds in den USA schwimmen derzeit in mehr Liquidität, als ihnen lieb ist. Sie wissen nicht, wohin mit dem Geld. Die Notenbank bemüht sich zwar diese Liquiditätswelle mit Reverse-Repo-Geschäften zu entschärfen, dennoch stellt sich die Frage, ob die FED nicht zu viel Geld gedruckt hat.

