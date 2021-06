Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung im Cannabis-Sektor braucht man in diesen Tagen vor allem eines – Geduld.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung im Cannabis-Sektor braucht man in diesen Tagen vor allem eines – Geduld. Die Konsolidierung zieht sich. Die Aktie von Curaleaf Holdings stellt diesbezüglich keine Ausnahme dar. Seit geraumer Zeit steht eine eminent wichtige Unterstützung im Fokus.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie am 29.05. hieß es unter anderem „[…] Curaleaf Holdings konnte mit den Zahlen zwar nicht vollends überzeugen, weist aber nach wie vor ein robustes Umsatzwachstum auf. Auf die Kursentwicklung hatten die Daten freilich keinen nachhaltigen Einfluss. In den letzten Handelstagen gelang es der Aktie aber, die Zone um 16,7 CAD zu verteidigen. Es gilt unverändert: Unter die 15 CAD darf es nicht gehen. Sollte dieser Fall dennoch eintreten, wäre das ein herber Rückschlag. Zudem müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen. Auf der Oberseite muss es über die 20,0 CAD gehen, um die Erholung / Bodenbildung weiter voranzubringen.“