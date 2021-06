Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS G7-Gipfel und Grünen-Parteitag treiben an Aktien aus dem Umfeld der Erneuerbaren Energien haben am Montag kräftig von politischem Rückenwind profitiert. So schnellten die Papiere des Windkraftanlagenherstellers Nordex an der Spitze des rekordhohen Index der mittelgroßen Werte MDax um rund …