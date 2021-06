Einladung zur Pressekonferenz - Präsentation der Studie Autonome Maschinen

Berlin (ots) - Die Studie Autonome Maschinen wird in einer

Online-Pressekonferenz präsentiert.



Termin: Dienstag, 15.Juni 2021 um 10 Uhr 30



Teilnahme unter https://us02web.zoom.us/j/85293375455 (https://emea01.safelinks.

protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F85293375455&data

=04%7C01%7C%7C34fc970071e94fbb3ea608d92a48d57f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaa

a%7C1%7C0%7C637587314565265604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQI

joiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8SFIu5PwJ3B7sOvASG6tRP2aw

NhSTHf5f9eqTo74cfI%3D&reserved=0)





Prof. Dr. Philip Meissner, ESCP, European Center for Digital Competitiveness ,stellt die wichtigsten Ergebnisse der Studie Autonome Maschinen anhand einerEntscheiderumfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach unterSpitzenvertretern aus Wirtschaft und Politik vor.- Wie steht es um die Wettbewerbsfähigkeit in Europa und Deutschland?- Welche Investitionen sind für diese Schlüsseltechnologie erforderlich?- Wie kann Europa Datenhoheit und digitale Souveränität erreichen?- Welche politischen Maßnahmen sind zum Schutz dieser kritischen Infrastrukturnötig?Die ESCP Business School ist eine internationale Wirtschaftshochschule mitStandorten in 6 europäischen Metropolen. Gegründet in 1819 ist die ESCP dieälteste Business School weltweit. Bis heute belegt die Business Schoolregelmäßig Spitzenplatzierungen in den Rankings der Financial Times. AkademischeSchwerpunkte der ESCP Berlin sind die Themen Entrepreneurship, Nachhaltigkeitund Digitalisierung.Pressekontakt:Anmeldung und Interviewwünsche bitte an: mailto:mail@markus-foederl.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/140025/4940575OTS: ESCP Berlin - European Center for Digital Competitiveness