Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Auch im Gesundheitswesen kommt es immer häufiger vor, dassRechnungen für private Leistungen nicht bezahlt werden. Dabei spielt es keineRolle, ob es sich um anfallende Heimpflegekosten in einem Pflegeheim handeltoder um Diagnose- und Behandlungskosten sowie kostenpflichtige Zusatzleistungenbei Fachärzten und in Krankenhäusern. Die Gründe, warum Kunden ihre Rechnungennicht bezahlen, können sehr vielschichtig sein. So ist es möglich, dassvorhandene Renten nicht an den Einrichtungsträger weitergeleitet werden, Kundenihre Zahlung vergessen oder ihnen zum Zeitpunkt der Forderung kein Geld zurVerfügung steht. Handelt es sich um regelmäßige Zahlungsausfälle, ist dieLiquidität der Betriebe ernsthaft gefährdet: Für eine Leistung, die sie erbrachthaben, tragen sie die Kosten. Umso wichtiger ist ein effektivesForderungsmanagement, um ausbleibende Forderungen rechtzeitig zu erkennen undentsprechende Maßnahmen einzuleiten. Dafür gilt es, im Gesundheitsbetriebentsprechende personelle Ressourcen bereitzustellen. Empfehlenswert kann esjedoch sein, einen branchenerfahrenen Inkassodienstleister zu beauftragen, derEntlastung bietet und das gesamte Forderungsmanagement managt. So arbeitetStandard Systeme eng mit Saldaris zusammen, um seine Kunden im Gesundheits- undSozialwesen bei der Organisation logistischer Prozesse optimal zu unterstützen.Seriöse Inkassodienstleister übernehmen Forderungsmanagement und steigernZahlungsmoralInkasso ist als die Einziehung von fälligen Forderungen zu verstehen.Inkassodienstleister kümmern sich darum, Forderungen einzuziehen, wenn ein Kundeseine Rechnungen nach dem kaufmännischen Mahnwesen und nicht oder nichtvollständig bezahlt hat. Sie können verschiedene Maßnahmen und rechtlicheSchritte einleiten, wie zum Beispiel die Versendung von außergerichtlichenInkassoschreiben, einem qualifizierten, branchenspezifischen Telefoninkasso,oder die Durchführung des gerichtlichen Mahnverfahrens mit anschließenderZwangsvollstreckung. Allerdings genießen Inkassounternehmen in der Bevölkerungkeinen guten Ruf - umso wichtiger ist ein professioneller und seriöserInkassodienstleister, der bei der Offenlegung von Verhältnissen und in derKommunikation mit den Schuldnern ein entsprechendes Taktgefühl zeigt. Dennbesonders im Gesundheitswesen ist ein sensibler und vertrauensvoller Umgang mitden Kunden unerlässlich. So legt der externe Inkassodienstleister Saldaris alsVermittler zwischen Gläubigern und Schuldnern großen Wert darauf, das gute