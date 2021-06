Yield Engineering Systems, Inc. (YES) tritt Silicon Saxony High-Tech Network bei

Fremont, Kalifornien (ots/PRNewswire) - YES ( Yield Engineering Systems, Inc. (h

Prozessanlagen für Advanced Packaging von Halbleitern, für die Biowissenschaften

und "More-than-Moore"-Anwendungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen

Mitglied des Industrieverbands Silicon Saxony geworden ist. YES, das vor kurzem

eine deutsche Niederlassung in Dresden eingerichtet hat, erwartet, dass die

Hightech-Netzwerkgruppe eine wertvolle Ressource bei der Vermarktung von

fortschrittlichen Prozessanlagen und -lösungen an einen wachsenden Kundenstamm

in ganz Europa, insbesondere in Deutschland, sein wird. Darüber hinaus plant das

Unternehmen, die Kommunikation und Allianzen mit den anderen Mitgliedern von

Silicon Saxony zu stärken.



"Silicon Saxony bringt Unternehmen zusammen, die in der Elektronikindustrie in

Europa führend sind", sagte Dragan Cekic, Vice President of Sales für Europa und

Amerika bei YES. "Wir freuen uns, an ihrem laufenden Gespräch über Trends und

Technologien teilzunehmen, die uns alle betreffen werden."







Die Möglichkeiten, mit denen unsere Branche konfrontiert ist, sind komplex, und

das rasante Tempo der technologischen Entwicklung ist beispiellos. Wir freuen

uns darauf, an dem Hightech-Netzwerk von Silicon Saxony teilzunehmen, um die

spannenden Themen der heutigen Halbleiter-Roadmaps zu adressieren", sagte Rezwan

Lateef, Präsident von YES.



Informationen zu YES



YES (Yield Engineering Systems, Inc.) ist ein führender Anbieter von

kosteneffizienten Hightech-Anlagen zur Veränderung von Oberflächen, Materialien

und Schnittstellen. Die Produktlinien des Unternehmens umfassen

Vakuumaushärtungssysteme, Systeme für die chemische Gasphasenabscheidung (CVD)

und Plasmaätzwerkzeuge, die für die präzise Oberflächenmodifikation und

Dünnfilmbeschichtung von Halbleiterwafern, Halbleiter- und MEMS-Geräten,

Biosensoren und medizinischen Substraten verwendet werden. Mit YES können Kunden

- von Start-ups bis hin zu Fortune-100-Unternehmen in einer Vielzahl von Märkten

- Produkte entwickeln und in Serie produzieren, darunter Advanced Packaging,

MEMS, Augmented Reality/Virtual Reality und Life Sciences. YES hat seinen

Hauptsitz in Fremont, Kalifornien und eine weltweit wachsende Präsenz. Weitere

Informationen finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3193447-1&h=3

487631681&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3193447-

1%26h%3D2185280209%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.yieldengineering.com%252F%26a%3D

www.yieldengineering.com&a=www.yieldengineering.com .



Informationen zu Silicon Saxony



Der Silicon Saxony e. V. ist mit rund 350 Mitgliedern das größte

Hightechnetzwerk Sachsens und eines der größten Mikroelektronik- und IT-Cluster

Deutschlands sowie Europas. Als eigenfinanzierter Verein verbindet Silicon

Saxony seit seiner Gründung im Jahr 2000 Hersteller, Zulieferer, Dienstleister,

Hochschulen/Universitäten, Forschungsinstitute, öffentliche Einrichtungen sowie

branchenrelevante Startups. Der thematische Fokus des Clusters liegt auf den

technologischen Trends der Gegenwart und Zukunft - z. B. Künstliche Intelligenz,

Robotik, Automatisierung, Internet of Things, Sensorik, Energieeffizienz,

Neuromorphes bzw. Edge Computing. Als öffentlichkeitswirksame Informations-,

Kommunikations- und Kooperationsplattform sowie durch die Teilnahme an und die

Organisation von Branchenevents fördert der Verein die regionale, nationale und

internationale Vernetzung seiner Mitglieder.



