Lösungen für Verpackungsmaschinen machen mit der drahtlosen IO-Link-Kommunikation von CoreTigo einen Sprung in eine neue Ära

Netanya, Israel (ots/PRNewswire) - CoreTigo schöpft das volle Potenzial von

Verpackungsmaschinen aus und überwindet herkömmliche Beschränkungen durch

leistungsstarke drahtlose Steuerungstechnologie



Verpackungsmaschinenprofis nutzen IO-Link Wireless und steigern damit die

Flexibilität, Adaptivität und Kapazität ihrer Maschinen enorm. Das für die

Industrieautomation entwickelte, zuverlässige und skalierbare

Kommunikationsprotokoll von kabelähnlicher Qualität und die ergänzenden Produkte

erweisen sich in der Ära von Industrie 4.0 als eine Notwendigkeit für die

Verpackungsindustrie. Kundenspezifische Massenprodukte, die Handhabung

unterschiedlicher Materialien, Größen und Formen von Verpackungen, die

Eliminierung von Umrüstzeiten und die Sammlung von Daten von überall für

Analysen und vorausschauende Wartung gehören heute dazu, und daher sind auch

neue Kommunikationsmethoden für Verpackungsmaschinen erforderlich.





Unlängst wurde dies in der Konferenz des "ARC European Industry Forum 2021" derARC Advisory Group in dem Vortrag " Wireless Connectivity Enhances PackagingMachines (https://youtu.be/W9cWwrWVvE8) " (Drahtlose Konnektivität verbessertVerpackungsmaschinen) angesprochen. Manu Peelman, Process Engineering Managerbeim belgische Maschinenbauer D.Cloostermans-Huwaert, legte dar, inwiefernIO-Link Wireless die Lösung für diese neuen Anforderungen bietet. Peelmanerläuterte, wie Cloostermans IO-Link Wireless einsetzt, um den Wünschen seinerKunden zu entsprechen und diese Technologie die Handhabung einer Vielzahl vonKonstruktionen erlaubt, die Umrüstzeit minimiert und die Wartungskosten senktund so den Maschinenpark in ständiger Bewegung hält.Auch auf der Packaging World (https://www.packworld.com/machinery/controls-automation/article/21390008/wireless-network-for-manufacturing-is-reliable-deterministic#next-slide) , ProFood World (https://www.profoodworld.com/home/article/21390008/wireless-network-for-manufacturing-is-reliable-deterministic) und AutomationWorld (https://www.automationworld.com/home/article/21390008/wireless-network-for-manufacturing-is-reliable-deterministic) vom vergangenen April wurde einAnwendungsfall von IO-Link Wireless vorgestellt. Dort wurde nicht nur über dieeindeutigen Vorteile für Verpackungsmaschinen berichtet, die sich aus derindustriellen Wireless-Technologie von CoreTigo ergeben, sondern auch gezeigt,wie der deutsche Maschinenbauer PROTION sie direkt in seine Produkte einbaut.Besonders hervorgehoben wurde die Tatsache, dass IO-Link Wirelessherstellerunabhängig ist und somit mit Sensoren und Aktoren wie Vakuumpumpen undGreifern verschiedener Hersteller zusammenarbeiten kann und alle gleichzeitigansprechen kann.Da CoreTigo als integraler Bestandteil der Zukunft des Verpackungsmaschinenbausangesehen wird, wurde das Unternehmen eingeladen, auf dem Podium des Events"PACK to the Future" auf der kommenden PACK EXPO in Las Vegas zu sprechen.CoreTigo wird am Montag, dem 27. September um 10:30 Uhr und am Dienstag, dem 28.September um 15:30 Uhr (Ortszeit) seine auf IO-Link Wireless basierendenLösungen für die Verpackungsindustrie vorstellen. CoreTigo wird über aktuelleVerpackungsprojekte sprechen, bei denen seine Wireless-Technologie inVerpackungsmaschinen eingesetzt wird, sowie über kommende Projekte, und wirdFragen aus dem Publikum beantworten.Um im Voraus Fragen zu stellen und weitere Informationen zu erhalten,kontaktieren Sie CoreTigo unter info@coretigo.com.Informationen zu CoreTigoCoreTigo bietet leistungsstarke drahtlose IO-Link-Kommunikationslösungen fürMaschinenbauer, Systemintegratoren und Hersteller von Industrieanlagen undverhilft dadurch der Industrie zu einer drahtlosen Funktionsweise. Die Produktevon CoreTigo ermöglichen den Einbau und die Nachrüstung von Maschinen undProduktionslinien, die bisher nicht dafür geeignet waren. Diese Lösungen erhöhendie Flexibilität, Adaptivität und Modularität, und erzielen damit größereKosteneffizienz, erhöhte Produktivität und geringere Ausfallzeiten. Der globaleStandard IO-Link Wireless, der für raue Fabrikumgebungen undMotion-Control-Anwendungen geeignet ist, wird von führenden Industrieunternehmeneingesetzt und bietet Konnektivität von kabelähnlicher Qualität für Millionenvon Sensoren, Aktoren und Industriegeräte weltweit.Video - https://www.youtube.com/watch?v=vDqzEn9J3MALogo - https://mma.prnewswire.com/media/1483957/CoreTigo_Logo.jpgPressekontakt:Roy Glas, Marketing Manager, +972-52-8536663, rglas@coretigo.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/133551/4940588OTS: CoreTigo