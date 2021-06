FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Automobilsektor haben die Anleger am Montag einen Teil der jüngsten Gewinne wieder eingestrichen. Der entsprechende europäische Branchenindex gab am Vormittag als zweitschwächster der Stoxx-600-Übersicht um 0,4 Prozent nach. Vor einer Woche war er nur haarscharf an dem Rekordhoch aus dem Jahr 2015 gescheitert und anschließend etwas abgerutscht, ehe er sich am Freitag wieder etwas erholte. Der Konjunkturaufschwung und der Elektrifizierung sind die Treiber der Rally.

Im Dax gaben zum Wochenauftakt Volkswagen um 0,8 Prozent nach. Continental verloren 0,4 Prozent und Daimler notierten kaum verändert, während BMW leicht höher standen.