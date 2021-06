Unser Musterdepottitel befindet sich in einem wunderbaren langfristigen Aufwärtstrend.

Unser Musterdepottitel befindet sich in einem wunderbaren langfristigen Aufwärtstrend. Der Ausgabepreis beim IPO im Oktober 2017 betrug 17,50 Euro. Aktuell 130 Euro. Mehr als eine Versechsfachung. Das Unternehmen mit Sitz im schwäbischen Ellwangen sieht sich als Weltmarktführer bei Mikrobatterien wie sie z.B. in drahtlosen Kopfhörern zum Einsatz kommen. Wichtigster Kunde Apple, auch mit Samsung ist man gut im Geschäft. In unserem letzten Update am 17. März berichteten wir Ihnen von einem geplanten Einstieg in die Batteriefertigung für Elektroautos. Jetzt wird das Vorhaben konkret: Die Schwaben konnten einen Premium-Autohersteller aus Süddeutschland als ersten Kunden gewinnen. Offenbar gibt es weitere Interessenten, insbesondere soll es Gespräche geben mit Apple. Offensichtlich treiben die Kalifornier die Entwicklung eines Elektroautos voran. Die Batterien mit der Bezeichnung V4 Drive erzielen erstaunliche Leistungsdaten. So soll das Laden beispielsweise in 6 Minuten möglich sein. Varta steht technologisch an der Spitze. Das dokumentiert auch die geplante Zusammenarbeit mit dem Roboterhersteller Softbank Robotics. Die Ellwanger statten einen Roboter mit ihren Batterien aus, der Gesichter erkennen und mit dem Nutzer kommunizieren kann. Im ersten Quartal legte das Unternehmen, das 2020 extrem stark gewachsen war, erst einmal eine Verschnaufpause ein. Der Umsatz stieg um lediglich 2,9% auf 204 Millionen. Der Nettogewinn trat mit 24 Millionen auf der Stelle. In der zweiten Jahreshälfte soll das Geschäft aber wieder in Schwung kommen, vor allem durch neue Aufträge für Lithium-Ionen-Knopfzellen. Das für den laufenden Turnus in Aussicht gestellte Wachstum der Erlöse um ca. 8% dürfte sich als zu konservativ erweisen. Im letzten Jahr verzeichneten die Schwaben eine ungeheure Dynamik. Der Nettogewinn explodierte um 90% auf 95 Millionen, der Umsatz legte um 140% auf 870 Millionen zu. Ein Teil des Wachstums geht auf die Übernahme des ursprünglich zu Varta gehörenden Geschäfts mit Haushaltsbatterien. Erstmals seit dem Börsengang zahlen die Ellwanger eine Dividende von 2,48 Euro. Am meisten profitiert davon Mehrheitsaktionär und AR-Chef Michael Tojner. Im Januar trieben Kleinaktionäre, die sich auf Internetplattformen verabredeten, die Aktie bis auf 181 Euro. Ohne überzeugenden Grund, weswegen der Kurs dann auch wieder abstürzte. Den nächsten Schub könnten die Batterien für Elektroautos auslösen, ganz ohne Pusherei. Aktueller Börsenwert 5,3 Milliarden. Fünffacher Umsatz. Nicht gerade ein Schnäppchen. Das KGV (2021) schätzungsweise 37. Fazit: Im Prior Depot lassen wir die Gewinne laufen. Auch ein Neueinstieg erscheint noch interessant.