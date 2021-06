Ölpreise klettern weiter - Brent-Rohöl über 73 USD

London 14.06.2021 - Die Ölpreise zeigen sich zum Wochenauftakt weiter fest. Der Preis für das Fass Brent-Rohöl ist über die Marke von 73 USD geklettert. Die Internationale Energieagentur fordert eine höhere Förderung der OPEC+ Staaten.Die Ölpreise ziehen weiter an. Grund dafür sind unter anderem die Aussagen der Internationalen Energieagentur in ihrem jüngsten Monatsbericht, der am Freitag veröffentlicht wurde. Darin teilte die Pariser Agentur mit, dass die OPEC+ Staaten ihre Förderung ausweiten müssten, um die steigende Nachfrage, die durch die Erholung der Konjunktur zu erwarten ist, bedienen zu können.

Laut IEA gebe es für die OPEC+ Staaten Spielraum, die Produktion im Jahr 2022 um 1,4 Mio. Barrel/Tag über die bisherigen Planungen hinaus zu steigern. Sollte der Iran wieder auf dem Weltmarkt sein Rohöl verkaufen können, wäre es für die OPEC kein Problem, die steigende Nachfrage zu bedienen, so die IEA.Gleichzeitig wies die IEA in ihrem Bericht darauf hin, dass die Forderungen dem Bericht aus Mai widersprächen. Darin hatte die IEA gefordert, dass es keine neuen Investitionen in fossile Brennstoffe geben könne, wenn das Ziel die globale Erwärmung bei 1,5 Grad zu deckeln, erreicht werden soll.Die Analysten von Baker Hughes haben am Freitag mitgeteilt, dass die laufenden Förderanlagen in den USA in der vergangenen Woche um sechs auf 365 ausgeweitet wurden.Der Preis für das Fass Brent-Rohöl steigt um 1,3 Prozent auf 73,63 USD, WTI-Rohöl steigt um 1,1 Prozent auf 71,68 USD/Barrel.