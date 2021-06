---------------------------------------------------------------------------

Finance in Motion ermöglicht Investments in Höhe von 760 Millionen Euro für eine nachhaltige Entwicklung * Die von Finance in Motion beratenen fünf Impact Funds haben in 2020 durch ihre Investments 114.000 Arbeitsplätze unterstützt und 971.000 Tonnen CO2 p.a. eingespart * Asset Manager veröffentlicht aktuellen Impact Report mit detaillierten Informationen zu den im Krisenjahr bereitgestellten Finanzmitteln und Beratungsleistungen

Frankfurt, 14. Juni 2021 - Finance in Motion, einer der weltweit führenden Impact Asset Manager, hat seinen Impact Report 2020 veröffentlicht. Unter dem Titel "[1]Investing in Resilience" erläutert der Bericht, wie Finance in Motion über die von ihm beratenen und verwalteten Fonds 760 Millionen Euro in nachhaltige Entwicklung investiert hat. Dies ist für den erfahrenen Impact Asset Manager das bisher größte Volumen innerhalb eines Jahres. Mehr als 400 Beratungsprojekte begleiteten die Finanzierungen, um deren positive Wirkung zu verstärken und die Partnerbanken der Fonds bei ihren Herausforderungen - insbesondere im Zusammenhang mit der Corona-Krise - zu unterstützen. Finance in Motion berät und verwaltet mehrere Impact Funds, welche ausschließlich in die nachhaltige Entwicklung von Entwicklungsund Schwellenländern investieren. Dabei verfolgen die Fonds unterschiedliche Ziele in den Bereichen Klimaschutz, Erhalt der biologischen Vielfalt, nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen, Unternehmertum und finanzielle Inklusion. Angesichts der durch die Pandemie verursachten weltweiten negativen Auswirkungen richteten die Fonds ihren Fokus 2020 darauf, den bestehenden Finanzbedarf für diese Themen aufrechtzuerhalten bzw. zu intensivieren und gleichzeitig durch Beratungsleistungen zu unterstützen. Auf diese Weise konnten in den Zielmärkten unter anderem mehr als 114.000 Arbeitsplätze bei lokalen Unternehmen gesichert werden. Die Investitionen in grüne Energien und Energieeffizienzmaßnahmen ermöglichten jährliche CO2-Einsparungen von 971.000 Tonnen. Der Bericht "Investing in Resilience" beschreibt detailliert die Herangehensweise von Finance in Motion an die Themen Impact und Nachhaltigkeit. Er gibt Einblick in die Impact-Strategie des Unternehmens und erläutert, wie der Impact der Fondsinvestments gemessen und nachgehalten wird. Weitere Themen des Berichts sind die Ausrichtung der Fonds an den UN-Nachhaltigkeitszielen sowie konkrete Projektbeispiele und wichtige Kennzahlen. "Beim Impact Investing ging es schon immer darum, Probleme zu lösen", erläutert Geschäftsführerin Sylvia Wisniwski. "Mit Krisen umzugehen ist für uns nichts Neues. Im Gegenteil, es ist ein konstantes und zentrales Merkmal unseres Geschäfts. Im Gründungsjahr von Finance in Motion 2009 hatten viele Partnerbanken mit den Folgen der Finanzkrise zu kämpfen. Heute sind sie mit der Pandemie und deren globalen Auswirkungen konfrontiert. Doch damals wie heute haben langfristige Geschäftsbeziehungen, unsere Präsenz vor Ort und das tiefe Verständnis für unsere Partner uns in der Krise geholfen. Unsere Krisenresilienz erlaubt es uns, Schocks standzuhalten, zielgerichtet zu intervenieren und trotz äußerer Widrigkeiten die nachhaltige Entwicklung weiter voranzutreiben. Mit diesem Jahresbericht wollen wir anhand von Beispielen zeigen, dass Kooperation und Innovation entscheidend sind, um selbst schwierige Herausforderungen zu meistern - und dass Impact-Investments helfen können, gestärkt aus einer Krise hervorzugehen." Klicken Sie [2]hier, um den Finance in Motion Impact Report "Investing in Resilience" zu lesen. Über Finance in Motion Finance in Motion ist ein globaler Impact Asset Manager, der sich auf die nachhaltige Entwicklung in Entwicklungsländern spezialisiert hat. Finance in Motion strukturiert und berät Impact Investment Fonds, in denen öffentliche und private Gelder gebündelt werden, um sich dem Klimaschutz, dem Erhalt der Biodiversität, der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen, der Verbesserung der Lebensbedingungen und der Förderung wirtschaftlicher Chancen zu widmen. Seit seiner Gründung hat Finance in Motion über 5.4 Milliarden Euro zum Erreichen dieser Ziele in Südosteuropa, dem Kaukasus, Lateinamerika, dem Nahen Osten sowie Nordund Subsahara-Afrika investiert. Neben den Investment-Aktivitäten bieten die Fonds Beratungsleistungen, mit der sie Kapitalnehmer unterstützen den Impact in Ländern, in denen sie aktiv sind, zu maximieren. Mit seinen Teams an 17 Standorten unterstützt das Unternehmen Partner in über 30 Ländern dabei, ihre nachhaltigkeitsorientierten Geschäftstätigkeiten auszubauen und aufzuzeigen, dass nachhaltiges Wirtschaften und finanzielle Rendite miteinander vereinbar sind. Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.finance-in-motion.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter [3]@financeinmotion und auf [4]LinkedIn. Medienkontakt Finance in Motion Merle Römer Manager, Marketing & Communications Telefon: +49 69 / 271 035-171 1.