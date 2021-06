Düsseldorf (ots) - Nachdem die Corona-Krise im vergangenen Jahr deutlich

negative Spuren auf dem Ingenieurarbeitsmarkt hinterlassen hat, zeigen sich 2021

erstmals wieder positive Signale auf die Nachfrage. Das geht aus den Zahlen für

das erste Quartal 2021 aus dem aktuellen Ingenieurmonitor (https://www.vdi.de/ue

ber-uns/presse/publikationen/details/vdi-iw-ingenieurmonitor-1-quartal-2021)

hervor, den der VDI mit dem Institut der deutschen Wirtschaft herausgibt.



Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist die Arbeitskräftenachfrage im ersten

Quartal 2021 zwar gesunken, allerdings nur noch um 5,1 Prozent als Zeichen einer

konjunkturellen Abkühlung. Dahingegen war im vierten Quartal 2020 noch ein

starker Rückgang des gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots in Höhe von 21,1

Prozent zu verzeichnen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Im ersten Quartal 2021 nahm die Arbeitslosigkeit in den Ingenieur- undInformatikerberufen um 32,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal zu. Auch hierzeigen sich Verbesserungen: Im vierten Quartal stieg die Arbeitslosigkeit imVorjahrsvergleich noch sprunghaft um 40,1 Prozent an.Der negative Effekt der Corona-Krise ist überwundenDer negative Effekt der Corona-Krise ist damit überwunden - der Tiefpunkt lag imdritten Quartal 2020. Auch der Blick auf die Gesamtdaten bestätigt dieses Bild.Im saisonal günstigen dritten Quartal 2020 lag die Arbeitslosigkeit mit 46.100auf einem ähnlichen Niveau wie im ersten Quartal 2021 mit 46.200. Die Anzahl desgesamtwirtschaftlichen Stellenangebots in den Ingenieur- und Informatikerberufenstieg hingegen von 92.400 im dritten Quartal 2020 auf 102.500 im ersten Quartal2021 deutlich an.Das größte gesamtwirtschaftliche Stellenangebot ergibt sich im ersten Quartal2021 in den Informatikerberufen mit 34.230, gefolgt von den IngenieurberufenBau/Vermessung/Gebäudetechnik und Architektur mit 33.950. Dahinter folgen dieIngenieurberufe Energie- und Elektrotechnik mit 12.890 und die IngenieurberufeMaschinen- und Fahrzeugtechnik mit 9.260. Im Vergleich zum Tiefpunkt derCorona-Krise im dritten Quartal 2020 konnte die Nachfrage in diesen Berufendeutlich zunehmen.Im Vergleich zum ersten Quartal 2020 ist weiterhin ein hoher Rückgang bei denIngenieurberufen Maschinen- und Fahrzeugtechnik in Höhe von 21,8 Prozent zuverzeichnen. Bei den Informatikerberufen liegt die Nachfrage mit minus 6,7Prozent leicht unter den Höchstständen im ersten Quartal 2020. Bei denIngenieurberufen Bau/Vermessung/Gebäudetechnik und Architektur mit plus 2,1Prozent und den Ingenieurberufen Energie- und Elektrotechnik mit plus 2,3