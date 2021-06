Finance in Motion ermöglicht Investments in Höhe von 760 Millionen Euro für eine nachhaltige Entwicklung 

Frankfurt, 14. Juni 2021 - Finance in Motion, einer der weltweit führenden Impact Asset Manager, hat seinen Impact Report 2020 veröffentlicht. Unter dem Titel "Investing in Resilience" erläutert der Bericht, wie Finance in Motion über die von ihm beratenen und verwalteten Fonds 760 Millionen Euro in nachhaltige Entwicklung investiert hat. Dies ist für den erfahrenen Impact Asset Manager das bisher größte Volumen innerhalb eines Jahres. Mehr als 400 Beratungsprojekte begleiteten die Finanzierungen, um deren positive Wirkung zu verstärken und die Partnerbanken der Fonds bei ihren Herausforderungen - insbesondere im Zusammenhang mit der Corona-Krise - zu unterstützen.



Finance in Motion berät und verwaltet mehrere Impact Funds, welche ausschließlich in die nachhaltige Entwicklung von Entwicklungs- und Schwellenländern investieren. Dabei verfolgen die Fonds unterschiedliche Ziele in den Bereichen Klimaschutz, Erhalt der biologischen Vielfalt, nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen, Unternehmertum und finanzielle Inklusion. Angesichts der durch die Pandemie verursachten weltweiten negativen Auswirkungen richteten die Fonds ihren Fokus 2020 darauf, den bestehenden Finanzbedarf für diese Themen aufrechtzuerhalten bzw. zu intensivieren und gleichzeitig durch Beratungsleistungen zu unterstützen. Auf diese Weise konnten in den Zielmärkten unter anderem mehr als 114.000 Arbeitsplätze bei lokalen Unternehmen gesichert werden. Die Investitionen in grüne Energien und Energieeffizienzmaßnahmen ermöglichten jährliche CO 2 -Einsparungen von 971.000 Tonnen.