Mönchengladbach (ots) - Das Landgericht Frankfurt am Main muss einDieselverfahren neu verhandeln. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat dasklägerische Vorbringen bezüglich eines arglistig verschwiegenen Sachmangelsbeziehungsweise wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung als schlüssigerklärt und die Verteidigungsstrategie der Daimler AG damit ausgehebelt.Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat sich deutlich im Dieselabgasskandalpositioniert (Urteil vom 20.05.2021, Az.: 3 U 7/20) und auf Berufung einesgeschädigten Verbrauchers das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main (Urteilvom 03.12.2020, Az.: 2-14 O 243/19) aufgehoben und die Sache zur erneutenVerhandlung und Entscheidung an das zuständige Landgericht zurückverwiesen.

Der Kläger hatte im Juli 2013 einen gebrauchten Mercedes-Benz E 350 CDI Coupémit einem Kilometerstand von 26.024 für 37.000 Euro erworben. Das Fahrzeug istmit einem Dieselmotor des Typs OM642 ausgestattet. In dem Verfahren vor demLandgericht hatte der geschädigte Verbraucher detailliert dargelegt, dass dasFahrzeug mit illegalen Abschalteinrichtungen ausgestattet sei. So gebe es eineMotorsteuerung-Software, die ein enges Temperaturfenster erkenne, das derTemperatur beim Durchfahren des Prüfzyklus entspreche. Wenn das entsprechendeTemperaturfenster erkannt werde, werde die Abgasreinigung durchAbgasrückführung, Abgasnachbehandlung oder anderen Maßnahmen gegenüber derAbgasreinigung, die in anderen Temperaturfenstern erfolge, erheblichintensiviert und optimiert."Zusätzlich kommt eine sogenannte Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung zumEinsatz. Die Kühlmittel-Sollwert-Temperaturregelung stellt eine unzulässigeAbschalteinrichtung dar, die erkennt, wenn sich das Fahrzeug auf dem Prüfstandbefindet. Trifft dies zu, sorgt diese Regelung dafür, dass der gesamteKühlkreislauf möglichst lange kühl gehalten wird. "Abschalteinrichtungen wieThermofenster bei der Abgasreinigung in Dieselfahrzeugen oder eben auchKühlmittel-Sollwert-Temperaturregelungen sind grundsätzlich unzulässig. Das hatdie EU-Generalanwältin Eleanor Sharpston in ihrem Schlussantrag zu einemvielbeachteten Verfahren am Europäischen Gerichtshof EuGH klargemacht.Entscheidend bei dem EuGH-Verfahren ist die Aussage, dass auchtemperaturabhängige Abgaskontrollsysteme unzulässige Abschalteinrichtungendarstellen", sagt der Mönchengladbacher Rechtsanwalt Dr. Gerrit W. Hartung vonder Dr. Hartung Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (http://www.hartung-rechtsanwaelte.de/ ). Die Kanzlei befasst sich ausschließlichmit Anleger- und Verbraucherschutzthemen und hat sich auf die Beratung vonBetroffenen des Abgasskandals spezialisiert. Dr. Gerrit W. Hartung gilt als"Dieselanwalt" der ersten Stunde."Das Landgericht hat den Vortrag des geschädigten Verbrauchers als ins Blauehinein verworfen und ist damit der Verteidigungsstrategie der Daimler AGgefolgt, die die vorgebrachten Aussagen als Spekulationen zurückgewiesen hat. ImBerufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht hat dies aber nicht verfangen. DieRichter erklärten, dass die Klage des Fahrzeugkäufers bezüglich einer Haftungwegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung nach § 826 BGB Erfolg habenkönne", betont Dr. Hartung. Entgegen der Auffassung des Landgerichts sei dasklägerische Vorbringen bezüglich eines arglistig verschwiegenen Sachmangelsbeziehungsweise eben wegen einer vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigungschlüssig", erklärt Dr. Gerrit W. Hartung. Vor allem das Vorliegen derKühlmittel-Sollwert-Temperaturregelung habe die Oberlandesrichter zu ihrerEntscheidung im Sinne des geschädigten Verbrauchers gebracht.Besonders erfreulich für Dieselanwalt Dr. Gerrit W. Hartung ist die Tatsache,dass sich das Oberlandesgericht Frankfurt am Main auf die vielbeachteteEntscheidung des Bundesgerichtshofs vom 28. Januar 2020 bezieht, die er miteinem kooperierenden BGH-Anwalt erstritten hat. Danach könnenSchadensersatzansprüche im Abgasskandal gegen die Daimler AG von einem Gerichtnicht einfach als Behauptungen "ins Blaue hinein" abgewiesen werden. "DasGericht würdigt ausdrücklich die Tatsache, dass dieSubstantiierungsanforderungen an die Darlegung eines Sachmangels dieAbgasmanipulation an Dieselfahrzeugen betreffend nicht überspannt werdendürften. Für geschädigte Verbraucher im Abgasskandal ist dieses Berufungsurteileine sehr gute Nachricht, die der Sache weiteren positiven Schwung verleihenkann."Pressekontakt:Dr. Hartung Rechtsanwaltsgesellschaft mbHDr. Gerrit W. HartungHumboldtstraße 6341061 MönchengladbachTelefon: 02161 68456-0E-Mail: mailto:kanzlei@hartung-rechtsanwaelte.deInternet: http://www.hartung-rechtsanwaelte.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135256/4940725OTS: Dr. Hartung Rechtsanwaltsgesellschaft mbH