Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund acht Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 1,85 EUR ausgebildet. Bullen und Bären kämpfen also mit harten Bandagen.

Skeptiker könnten den Anstieg zum Leerverkauf nutzen und so auf fallende Kurse spekulieren. Denn die gestiegenen Preise bieten allen Putkäufer oder Leerverkäufer einen ordentlichen Discount. Für alle, die bei Nel ASA ohnehin auf steigende Kurse setzen, gibt der heutige Tag ordentlich Rückenwind.

Fazit: Diese Nel ASA-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.