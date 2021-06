Macron trifft Erdogan vor Nato-Gipfel Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 14.06.2021, 12:58 | 45 | 0 | 0 14.06.2021, 12:58 | PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan sind am Montag vor dem Nato-Gipfel in Brüssel zun einem Gespräch zusammengekommen. Aus dem Elyséepalast in Paris hieß es anschließend, es habe sich um ein "substanzielles" Treffen gehandelt. Es gebe den Willen, bei Streitpunkten wie dem Vorgehen im nordafrikanischen Bürgerkriegsland Libyen oder im Syrien-Konflikt Fortschritte zu machen. Macron selbst berichtete auf Twitter von einem "langen" Gespräch. Es gehe darum, mit Klarheit und Respekt voranzukommen. Frankreichs Präsident gehört in der EU zu Erdogans härtesten Kritikern. Beide hatten in der Vergangenheit immer wieder rhetorisch schweres Geschütz aufgefahren./nau/DP/eas







