Hamburg (ots) - Am wichtigsten erscheint es Presseabteilungen, die relevanten

Themen zu kennen, über die gesprochen wird. 56 Prozent aller PR-Leute wollen die

relevanten Themen wissen, über die zu ihrem Unternehmen gesprochen wird.

Immerhin 53 Prozent verfügen innerhalb eines Tages über diese Information.

Gravierender ist die Unwissenheit bei dem zweitwichtigsten Thema aus Sicht der

PR-Verantwortlichen: 46 Prozent wünschen sich eine inhaltliche Bewertung

relevanter Themen, aber nur 29 Prozent können diese kurzfristig beschaffen. "Das

Wissen über Themen hat ohne eine inhaltliche Einordnung keinen Wert", sagt

IMWF-Geschäftsführer Jörg Forthmann. "In den Presseabteilungen mangelt es an

Werkzeugen, um diese Informationen kurzfristig zu beschaffen. Zahlen werden nur

unregelmäßig erhoben und weder konsequent ausgewertet noch digital verfügbar

abgelegt." Selbst Basiswissen wie die aktuelle Reputation des Unternehmens ist

nicht bei allen PR-Fachkräften vorhanden. 40 Prozent der Presseabteilungen

würden die aktuellen Reputationswerte gern kennen, aber nur bei 15 Prozent haben

überhaupt Zugang dazu. Das sind Ergebnisse eine Befragung von PR-Entscheidern

durch das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Februar

und März 2021.



Referenten sind unter anderem Thomas Mickeleit, digitaler Vorreiter in der PR

und bis Ende 2020 Leiter der Microsoft-Kommunikation, und Bernd Engelien, Leiter

Unternehmenskommunikation der Zurich Gruppe Deutschland.



Hintergrundinformationen



Für die Studie wurden 178 Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich Public

Relations (PR) durch das IMWF befragt. Die Befragung fand im Februar und März

2021 online statt.



