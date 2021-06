Aleafia Health erweitert die bahnbrechende Wellnessmarke Noon & Night mit der Einführung des CBD-Rollers Freshly Minted

TORONTO, 14. Juni 2021 –Aleafia Health Inc. (TSX: AH, OTCQX: ALEAF) („Aleafia Health“ oder „Unternehmen“), ein weltweit führender Anbieter von Cannabis-Wellness-Produkten und ‑Dienstleistungen, gab heute mit der Einführung des CBD-Rollers Freshly Minted, des ersten seiner Art, die Erweiterung der bahnbrechenden Cannabis-Wellnessmarke Noon & Night des Unternehmens bekannt. Der nach Pfefferminze duftende CBD-Roller bietet Cannabisverbrauchern und -patienten durch die lokale Anwendung auf Haaransatz, Nacken, Stirn und Schultern ein beruhigendes, aromatisches Erlebnis.

„Noon & Night und unser Freshly-Minted-Roller, der erste auf dem Markt, sind perfekt positioniert, um von der deutlichen und wachsenden Nachfrage nach CBD-dominierten Wellnessprodukten in Formaten zu profitieren, die sowohl Cannabis-Liebhabern als auch Anfängern vertraut sind“, meinte Geoffrey Benic, CEO von Aleafia Health. „Die frühe Marktführerschaft unseres Wellnessportfolios spricht für den wachsenden Ruf unseres Teams für innovative Produktentwicklung. Unsere breitere Produktportfoliostrategie zahlt sich aus, denn wir konnten im Segment für erwachsene Anwender unser umsatzstärkstes Quartal verzeichnen."

Herr Benic kaufte am 10. Juni 2021 auf dem öffentlichen Markt weitere Stammaktien des Unternehmens und besitzt nun insgesamt 357.000 Stammaktien, die alle mit persönlichen Finanzmitteln erworben wurden.

„Wir verfolgen weiterhin unser erklärtes Ziel, margenstarke Cannabisprodukte auf den Markt zu bringen und für Aktionäre, Patienten und Verbraucher zusätzliche Werte zu schaffen.“

Der im Produktinnovationszentrum von Aleafia Health in Paris, Ontario (Kanada), entwickelte und hergestellte CBD-Roller passt diskret in die Handfläche und enthält eine kuratierte Mischung aus ätherischen Ölen wie Pfefferminze, Lavendel, Vetiver und Eukalyptus sowie 200 mg CBD.

Mit dem Freshly-Minted-Roller setzt das Unternehmen die Expansion der hochdifferenzierten Marke Noon & Night fort, die bereits die Omega-CBD-Softgele und die Lavender-Fizz-Badebomben umfasst – beides die ersten Produkte ihrer Art. Gemäß Daten des Ontario Cannabis Store stehen die in ihrer Kategorie führenden Badebomben seit dem 1. Mai sowohl nach Umsatz als auch nach verkauften Einheiten in der Kategorie Bad & Dusche an erster Stelle.