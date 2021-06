Seehofer reist nicht zu Olympischen Spielen nach Japan

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) reist nicht zu den Olympischen Spielen nach Tokio. Ein Sprecher seines Ministeriums begründete das am Montag in Berlin mit der Corona-Pandemie, in der die Reise ein "vermeidbares Risiko" sei.

Der auch für den Sport zuständige Ressortchef Seehofer war mit einer Covid-19-Infektion für vier Wochen in häuslicher Quarantäne und ist nach Angaben seines Ministeriums seit Anfang vergangener Woche wieder in seinem Büro in Berlin. "Ihm geht's gut", sagte der Sprecher.