Wuppertal (ots) - Der WSW-Konzern hat das Geschäftsjahr 2020 trotz Corona-Krise

und eingeschränktem Schwebebahn-Betrieb mit einem Gewinn von 5,1 Millionen Euro

abgeschlossen. Das gab das Unternehmen am Montag bei seiner

Bilanzpressekonferenz bekannt. Im Rahmen des Konzernverbundes konnte das Defizit

der WSW mobil GmbH in Höhe von 61,2 Millionen Euro durch die Gewinne der WSW

Energie & Wasser AG und der Abfallwirtschaftsgesellschaft AWG mehr als

kompensiert werden. Der Gesamtumsatz 2020 der Unternehmensgruppe betrug 880,4

Millionen Euro. Die Bilanzsumme lag bei 1,2 Milliarden Euro, die

Eigenkapitalquote beträgt 28,8 Prozent.



Zwei Faktoren sind für das gute Ergebnis wesentlich verantwortlich: ein

Sparprogramm und der ÖPNV-Rettungsschirm von Bund und Land, erläutert

WSW-Vorstandsvorsitzender Markus Hilkenbach: "Um die unterjährige Steuerung

nicht aus der Hand zu geben, haben wir mit Beginn der Pandemie intern Kosten

gesenkt und die hohen Fahrgastverluste im ÖPNV konnten zum überwiegenden Teil

durch den Rettungsschirm aufgefangen werden."





"Die internen Einsparungen in Millionenhöhe sorgten dafür, dass beispielsweiseder Rückgang des Stromabsatzes durch die Corona-Krise vor allem bei denGeschäftskunden oder zusätzliche Kosten durch die Teilstilllegung derSchwebebahn abgefedert werden konnten", erläutert Hilkenbach weiter. DieAbsatzmenge im Bereich Strom sank im Vorjahresvergleich im WuppertalerNetzgebiet um rund zwei Prozent bei den Privatkunden (410 zu 400Gigawattstunden) und über zehn Prozent bei Geschäftskunden (249 zu 222Gigawattstunden). Der Gasabsatz lag mit 1.766 Gigawattstunden leicht überVorjahresniveau (1714 Gigawattstunden). Bei der Fernwärme stieg der Absatz von346 Gigawattstunden 2019 auf 368 Gigawattstunden 2020.Geringfügige Einsparungen gab es im Investitionsprogramm der WSW. MitGesamtinvestitionen von 74,9 Millionen Euro stieg die Investitionssumme imJahresvergleich um rund 1,5 Prozent (2019: 73,8 Millionen Euro). MarkusHilkenbach: "Die Steigerung der Investitionen und trotz Krisenjahr auchunterjährig daran festzuhalten, war eine sehr bewusste Entscheidung, um dieSubstanz des Unternehmens weiter zu stärken und zu modernisieren."Historischer Rückgang der Fahrgastzahlen"Die Fahrgastzahlen fielen im ersten Lockdown im März 2020 um rund 75 Prozent.Die in 2020 beförderten 57,6 Millionen Fahrgäste bedeuten die niedrigste Zahlseit der WSW-Gründung 1948. "Trotzdem blieb der in Wuppertal weitüberdurchschnittliche Anteil an Abo-Kunden vergleichsweise stabil", sagt Ulrich