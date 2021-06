Toronto, 14. Juni 2021. DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI, GR: RMJR, OTC: DEFTF) („DeFi Technologies“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 8. Juni 2021 den Erwerb einer 10-%-Kapitalbeteiligung an SDK:meta LLC („SDK:meta“), einem privaten Web3-Blockchain-Technologieunternehmen, das die Massenannahme von benutzerorientierten Plattformen und der mobilen Anwendung von dezentralisierten Finanz- und damit in Zusammenhang stehenden Angeboten vorantreibt, abgeschlossen hat (der „Erwerb“).

Im Rahmen des Erwerbs hat DeFi Technologies 3.000.000 Stammaktien des Unternehmens an SDK:meta für eine 10-%-Beteiligung an SDK:meta ausgegeben. In Zusammenhang mit dem Erwerb wurde keine Vermittlungsprovision bezahlt.

SDK:meta und DeFi Technologies beabsichtigen, eine Partnerschaft einzugehen, um das dezentralisierte Finanz-Ökosystem von DeFi Technologies innerhalb der SDK:meta-Plattformen vorzuinstallieren.

Über DeFi Technologies:

DeFi Technologies Inc. ist eine kanadische Gesellschaft, deren Geschäftsziel es ist, durch den Aufbau und die Verwaltung von Vermögenswerten im dezentralen Finanzsektor einen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

