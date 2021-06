Immerhin 1,25 Millionen Fluggäste meldet Fraport für den Frankfurter Flughafen bei den Zahlen für den Mai dieses Jahres. Das Plus von 357 Prozent zum Vorjahresmonat ist aufgrund der Pandemie-Auswirkungen, die im Jahr 2020 den Flugverkehr lahmlegten, allerdings nur bedingt aussagekräftig. Die Fluggastzahlen seien weiter deutlich unter dem Vorkrisenniveau, meldet der Flughafen-Betreiber am Montag. So sei das Passagieraufkommen ...