Leipzig/Jena (ots) - Sicherer Radverkehr



Das ist die Vision der Dashfactory GmbH, einem der vielversprechendsten

europäischen Mobilitätsstartups aus Mitteldeutschland. Das 13-köpfige Team aus

RadsportlerInnen, um die beiden Gründerpersonen Lelia König und Sandro Beck,

launcht erstmals ihre innovative Fahrrad-Dashcam "Dashbike". Inklusive

App-Anbindung, Abstandsmesser und Tagfahrlicht.



Vorbestellung erstmals möglich





Die in Jena und Leipzig ansässige Dashfactory startet den Online-Verkauf ihresinnovativen Elektronikproduktes "Dashbike" ab Sonntag, 13.06.2021, aufKickstarter (der bekannten Crowdfunding-Plattform). Unterstützer erhalten dieersten Exemplare der in Deutschland entwickelten Fahrraddashcam zu einemeinmaligen Vorzugspreis und können ihren Beitrag zu sicherem Radfahren leisten.Sturzerkennung über einen Beschleunigungssensor, Fahrtaufzeichnung per GPS undeine Bremslichtfunktion sind nur ein Auszug der vielzähligen Funktionen.Zulässiges BeweismaterialDie Aufnahmen der "Dashbike" sind datenschutzkonform, bestätigt durch einumfangreiches Rechtsgutachten einer hochspezialisierten thüringerRechtsanwaltskanzlei. "So wird ausschließlich in konkreten Gefahrensituationen,wie zu geringer Überholabstand oder bei einem Sturz, aufgezeichnet", so diebeiden GründerInnen. Komplettiert werden diese anlassbezogenen Videosequenzenmit Angaben zu Ort, Datum und Uhrzeit, inklusive des gemessenemÜberholabstandes.Prävention besonders wichtigDas Team der Dashfactory legt besonderen Wert auf die Verhinderung von Unfällenmit Radfahrerinnen und Radfahrern. Für eine bessere Sichtbarkeit und frühereWahrnehmung ist die Fahrraddashcam zusätzlich mit einem integriertenTagfahrlicht und Rücklicht ausgestattet. Auch ein sicheres und durchgehendesRadwegenetz liegt dem RadfahrerInnen-Team am Herzen.Kein klassisches ElektronikproduktEin besonders Feature bietet das Startup mit der Möglichkeit, die erhobenenSensordaten freiwillig und anonymisiert an die Städte zu übermitteln, um diesenGefahrenstellen, wie Häufungen zu enger Überholvorgänge, Fahrbahnzustände undbeliebte Radrouten, aufzuzeigen. Diese neuen Erkenntnisse über den Radverkehrermöglichen den Städten eine zielgerichtete und effiziente Verbesserung derRadinfrastruktur.Beweismittel generieren per AppSollte es dennoch zu einem Unfall kommen, können die gesicherten Aufnahmendrahtlos per WLAN aus der "Dashbike" auf das Smartphone übertragen werden. Diegleichnamige App generiert per Knopfdruck das vollständige Beweismaterial zumDownload, das zur Schadensregulierung verwendet werden kann.Über Dashfactory - Innovation für Smart Cities und Urban Data