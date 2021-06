Robert Sunjic neuer Geschäftsleiter von Grünenthal Deutschland (FOTO)

Stolberg (Rhld.) (ots) - Seit dem 1. Juni 2021 ist Robert Sunjic neuer

Geschäftsleiter von Grünenthal Deutschland. Er folgt auf Kai Martens, der von

2008 an die Landesorganisation erfolgreich geführt und Grünenthals Position im

deutschen Markt weiterentwickelt hatte.



"Deutschland ist für Grünenthal seit jeher ein Schlüsselmarkt und die

umsatzstärkste Vertriebseinheit des Unternehmens", so Sunjic. "Wir stehen vor

spannenden Herausforderungen, und ich will Grünenthal Deutschland gemeinsam mit

einem starken Team fit für die Zukunft machen. Besonders die Weiterentwicklung

unserer Unternehmenskultur liegt mir am Herzen. Es gibt viel zu tun, um die

Versorgung von Patienten mit chronischen Schmerzen zu verbessern."





Robert Sunjic war zuletzt als Head Business Unit Pain für das Geschäft dergrößten und wichtigsten Geschäftseinheit von Grünenthal Deutschlandverantwortlich. Er kann auf eine knapp 19-jährige Erfahrung in derPharmaindustrie in verschiedenen Positionen in Vertrieb und Marketingzurückblicken.Über GrünenthalGrünenthal ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Behandlung vonSchmerzen und verwandten Erkrankungen. Als forschendes, vollständig integriertesPharmaunternehmen verfügen wir über eine langjährige Erfahrung in innovativerSchmerztherapie und der Entwicklung modernster Technologien für Patientenweltweit. Mit Innovationen wollen wir das Leben von Patienten verbessern. Wirsetzen uns mit aller Kraft dafür ein, unsere Vision von einer Welt ohneSchmerzen zu verwirklichen.Grünenthal hat seine Konzernzentrale in Aachen und ist mit Gesellschaften in 29Ländern in Europa, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten vertreten. UnsereProdukte sind in rund 100 Ländern erhältlich. Im Jahr 2020 beschäftigteGrünenthal rund 4.500 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,3 MilliardenEuro.