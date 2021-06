Den letzten markanten Höhepunkt markierte die WBA-Aktie bei 86,31 US-Dollar Ende 2018 und ging anschließend in eine Korrektur über. Diese reichte bis 2019 auf 49,03 US-Dollar abwärts, anschließend mussten weitere Abschläge auf 33,36 US-Dollar kassiert werden, ehe es an dieser Stelle gelang Ende 2020 für eine Trendwende zu sorgen und dem Papier einen Kursschub direkt in den Widerstandsbereich aus Mitte 2019 zwischen 55,93 und 57,05 US-Dollar zu verleihen. Unter technischen Gesichtspunkten ist die Aufwärtsbewegung seit den Verlaufstiefs aus Ende 2020 jedoch noch nicht komplett, es fehlt eine Impulswelle und damit weiterer Kursanstieg. Nach derart langen Konsolidierungen könnte diese äußerst dynamisch ausfallen und Begehrlichkeiten aufseiten der Käufer auslösen.

Noch nicht stark genug

Um von einem brauchbaren Kaufsignal profitieren zu können, muss erst ein Anstieg mindestens über 57,10 US-Dollar per Wochenschlusskurs gelingen. Dies könnte in der zweiten Jahreshälfte sogar zu einem Anstieg an 64,51 US-Dollar bei der WBA führen. Als Anlageinstrument könnte hierzu beispielsweise der Long Optionsschein WKN MA6QN6 genutzt werden. Sollte jedoch das Tief aus Ende Mai von 51,12 US-Dollar bärisch gekreuzt werden, müssten Abschläge zurück auf den EMA 50 bei aktuell 48,52 US-Dollar einkalkuliert werden.